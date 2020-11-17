Новая жена Дмитрия Тарасова пожаловалась, что футболисту стали скидывать деньги на телефон

Дмитрий Тарасов с женой Анастасией воспитывают двоих совместных детей. Фото: Instagram Анастасии Костенко kostenko.94

Семейную идиллию футболиста Дмитрия Тарасова и его третьей супруги Анастасии Костенко вновь испортил скандал, вспыхнувший из-за алиментов на дочь от первого брака - Ангелину. Главу семьи завалили гневными звонками и сообщениями с требованием "не позориться и заплатить 15 млн рублей", которые он якобы задолжал на содержание ребенка от бывшей жены.

ПРИНЯЛИСЬ ЖЕРТВОВАТЬ ДЕНЬГИ

Кто-то разметил в Сети в открытом доступе личный номер телефона футболиста "Рубина", сопроводив его сообщением о том, какой спортсмен отец. По словам анонима, Тарасов абсолютно забыл про свою старшую дочь, он якобы не интересуется ее жизнью и совсем не проводит время с ребенком. Однако, больше всего автора сообщения волновало то, что он задолжал миллионы рублей девочке и отдавать их, мол, не собирается.

Более того, «обнищавший» футболист якобы даже подал в суд встречный иск на экс-супругу с требованием освободить его от уплаты госпошлины в одну тысячу рублей. В конце злобной тирады всех неравнодушных людей попросили скинуться по рублю на алименты девочке.

Сердобольные граждане принялись жертвовать ребенку деньги, но суммы оказались скорее издевательскими - по 50 копеек и по 1 рублю.

Жена футболиста высказала своем мнение в Stories

"ВОТ И ПЕРЕВЕЛИ БЫ 15 МЛН"

Жена футболиста Анастасия Костенко возмутилась щедрости людей и записала видеообращение.

- В том сообщении написано, что он должен якобы 15 млн рублей. Я ситуацию знаю и это не так, - рассказала Анастасия на своей личной страничке в Instagram. - Псевдо-благотворители требуют выплатить деньги, они присылают то по рублю, то по 10 копеек, подчеркивая, что 15 млн это не деньги. Вот и перевели бы 15 млн, а не один рубль.

Анастасия неоднократно рассказывала, что снижение алиментов на старшую дочь произошло из-за того, что в суде выплаты назначили и ее двум дочкам. Они, как и старшая, нуждаются в деньгах ничуть не меньше. Ранее Дмитрий Тарасов платил алименты, которые превышали более трехсот тысяч рублей ежемесячно.

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