"Отправили бы 15 млн, а не 1 рубль": Мужу Анастасии Костенко люди скинулись на алименты для дочери от первого брака

Анастасия Костенко рассказала о нападках на мужа. Фото: Instagram Анастасия Костенко

Ростовская модель Анастасия Костенко рассказала о том, что ее супруга завалили гневными звонками и сообщениями. Кто-то разместил в открытом доступе его номер телефона, об этом сообщила жена футболиста в своем личном профиле в Instagram.

Совсем недавно в суде Тарасовы уменьшили размер выплат на дочь от первого брака. Главным аргументом стало то, что у спортсмена появились на свет еще двое детей. После снижения выплат на ребенка, неизвестные люди стали атаковать футболиста и призывать его к совести, хотя алименты на старшую дочку были немаленькие - несколько сотен тысяч рублей ежемесячно.

Жена футболиста высказала своем мнение в Stories

В сети в сообщении со слитым номером телефона автор публикации, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что в жизни Тарасова якобы совсем нет места его старшей дочери, он задолжал алименты в размере 15 миллионов рублей и отдавать их не собирается. Аноним рассказал что «обнищавший» футболист даже подал через суд встречный иск с требованием освободить его от уплаты госпошлины в одну тысячу рублей. В конце злобной тирады всех неравнодушных попросили скинуться по рублю на алименты ребенку.

Мимо этой ситуации не смогла пройти и нынешняя супруга футболиста. Она неоднократно заявляла, что считает историю с большими алиментами на первую дочь спортсмена несправедливой, ведь у нее тоже дети, которые не меньше старшей нуждаются в деньгах.

По словам Анастасии Костенко, телефон разрывался из-за шквала гневных звонков и сообщений. Щедрые люди переводили футболисту кто по рублю, кто по десять копеек.

- В том сообщении написано, что он должен якобы 15 млн рублей. Я ситуацию знаю и это не так, - рассказала Анастасия на своей личной страничке в Instagram - Псевдо-благотворители требуют выплатить деньги, они присылают то по рублю, то по 10 копеек, подчеркивая, что 15 млн это не деньги. Вот и перевели бы 15 млн, а не один рубль, - высказалась супруга Тарасова.

Жена футболиста сказала, что муж вскоре поменяет номер.

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