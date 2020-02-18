«Тарасов, бей!»: супруг Анастасии Костенко опять взялся за старое

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:51:14+03:00

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Муж ростовской модели Анастасии Костенко Дмитрий Тарасов наконец-то избавился от эпитета «безработный». Спортсмен, попробовавший свои силы в блогинге, все-таки решил взяться за старое, то есть, профессиональное — футболист вернется на поле и будет бить по мячу, как он умеет!

Как сегодня, 18 февраля, сообщили в пресс-службе казанского «Рубина», клуб из Татарстана заключил соглашение с 32-летним полузащитником до окончания сезона 2019/20.

fcrk Официально: "Рубин" подписал контракт с Дмитрием Тарасовым

Напомним, что Дмитрий Тарасов родился 18 марта 1987 года в Москве. Он воспитанник московских футбольных школ «Трудовые резервы» и «Спартак».

Свою профессиональную карьеру начал в «Спартаке» (Москва) в 2004 году. Затем выступал за томскую «Томь» (2006-2008), «Москву» (2009) и московский «Локомотив» (2010-2019).

В составе национальной сборной России супруг Анастасии Костенко дебютировал в ноябре 2013 года в товарищеском матче с Сербией. Всего за сборную он сыграл 8 матчей и отметился победным голом в товарищеском матче со сборной Южной Кореи (2013).

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ИСТОЧНИК KP.RU