Баста обвинил Карпина в отсутствии ростовского чувства юмора

Рэпер Баста пообещал не менять ростовскую прописку. фото: Instagram Василий Вакуленко (Баста)

Страсти вокруг конфликта главного тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина и рэпера Басты, который является совладельцем ростовского СКА, не утихают. В своем профиле в Instagram артист вновь вернулся к этой теме во время одного из прямых эфиров.

- Валера, не реагируй, пожалуйста, так на мои слова, это все-таки ростовский юмор. Тебе, временному ростовчанину с регистрацией на пять лет, должны быть понятны наши ростовские шутки, хотя они не всегда добрые, – сказал Баста.

Рэпер отметил, что он свою ростовскую прописку не променяет ни на какую другую.

Наставник желто-синих отнесся к высказываю Басты серьезно. Он сообщил, что у него есть прописка в Ростове-на-Дону. Сейчас он временно зарегистрирован в городе. Карпин даже показал документы в подтверждении своих слов. Однако на этом дело не закончилось. Жена тренера вдруг возмутилась тем, что супруг оказался не совсем честным с ней.

-В смысле у тебя нет московской прописки? А нафиг я замуж выходила?! - высказывалась Дарья под постом мужа.

Разборки между Бастой и Карпиным начались после того, как рэпер рассказал о словах тренера по поводу его выступления на "Ростов-Арене".

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