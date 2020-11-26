«В смысле у тебя нет московской прописки?»: жена тренера "Ростова" вмешалась в разборки с Бастой

Валерий и Дарья Карпины. Фото: Instagram Дарья Карпина

Высказывание ростовского рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста, о том, что он обижен на главного тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина, неожиданно привело к обмену шутливыми репликами.

Сначала Валерий Карпин ответил на критику рэпера. Артист, напомним, жестко высказался о конфликте с клубом, назвав тренера «наемником» и «приезжим человеком». Тренер сказал, что гордится своей работой, у него нет никакой московской прописки и он рад этому. А вот кто-такой Баста - это вопрос.

Страсти накалились даже в семье наставника желто-синих.

- В смысле у тебя нет московской прописки? А нафиг я замуж выходила?! - высказалась Дарья под постом мужа.

Ее комментарий люди восприняли за шутку и поставили больше тысячи отметок "мне нравится". Хотя были и те, кто принял слова женщины за чистую монету. Эти люди принялись обсуждать продуманность женщин и их желание получить как можно больше денег и личных благ для себя любимой.

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АЛЛО!

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