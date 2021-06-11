В Ростовской области принят новый закон о развитии виноградарства и виноделия

Новый закон призван стимулировать развитие донских предприятий, занятых выращиванием винограда и производством вина. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области.

В Ростове-на-Дону прошло 32-е заседание донского парламента, на котором депутаты приняли важный областной закон «О развитии виноградарства и виноделия в Ростовской области».

Его появление, по мнению народных избранников, позволит создать правовую базу для осуществления эффективной государственной политики в сфере виноградарства и виноделия, систематизировать все меры государственной поддержки в этой области, а также стимулировать развитие донских предприятий, занятых выращиванием винограда и производством вина. Ну, и наконец, создать условия для развития эногастрономического туризма.

«МЕШАЛО ОТСУТСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА»

Надо сказать, что до принятия нового закона виноградарство как отрасль сельского хозяйства, но не виноделие получало государственную поддержку. Зато теперь появляется возможность предусмотреть меры поддержки из средств областного бюджета, в том числе на развитие «винного» туризма. Деньги могут быть направлены на обновление парка сельхозтехники для виноградарства и оборудования для виноделия. Также возможно рассмотреть возможность отмены уплаты акцизов на отечественный виноград, используемый для производства вин, и вдобавок увеличить финансирование на содержание виноградников Пухляковского агропромышленного техникума.

Александр Ищенко: "Несмотря на все сложности 90-х, начала 2000-х годов, на Дону удалось сохранить и виноградарство, и виноделие как значимые отрасли сельского хозяйства". Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области.

- Мы долго шли к этой цели – к комплексному регулированию не только виноградарства, но и виноделия, - озвучил во время заседания председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Нам также мешало отсутствие федерального закона, но в прошлом году он был принят, и наступила очередь регионального законодательства для того, чтобы уже комплексно урегулировать те вопросы, которые с федерального уровня переданы на региональный.

БУДУТ ПРОПИСАНЫ ДЕЙСТВЕННЫЕ СТИМУЛЫ

По словам Александра Валентиновича, до настоящего времени основной упор в государственной поддержке делался на виноградарство. Работа же винодельческих комплексов не получала акцентированной государственной поддержки.

- Сегодня это меняется, - подчеркнул спикер донского парламента. - В новом областном законе будут прописаны условия, обязательства, механизмы оказания действенных стимулов для донских виноделов. Для нас это очень важно, поскольку, несмотря на все сложности 90-х, начала 2000-х годов, на Дону удалось сохранить и виноградарство, и виноделие как значимые отрасли сельского хозяйства.

В новом областном законе будут прописаны механизмы оказания действенных стимулов для донских виноделов. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области.

Кроме того, известно, что особенностью регионального закона станет упор на поддержку виноградарей и виноделов, занимающихся выращиванием и переработкой автохтонных сортов винограда: Варюшкин, Красностоп золотовский, Плечистик, Пухляковский, Сибирьковый, Цимлянский черный.

- На федеральном уровне уже сформулированы правила работы в этой сфере, - подытожил Александр Валентинович. - И теперь мы получим возможность комплексно поддерживать наши предприятия.

Благодаря новому закону регион получит возможность комплексно поддерживать свои предприятия, занятые выращиванием винограда и производством вина.. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области.

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