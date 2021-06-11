ТОП нелепых и странных памятников Ростова и области

Рейтинг самых нелепых скульптур возглавила "Девушка с веслом". Фото: Екатерина Попова.

Неоднозначный вариант скульптуры «Девушка с веслом» знатно повеселил ростовчан своими необычными формами. Активное обсуждение авторского замысла не утихает несколько дней. Какими еще скульптурными казусами известна донская столица и область? «КП — Ростов-на-Дону» подготовила подборку спорных и забавных композиций, которые украшают наш город и регион.

«ДЕВУШКА С ВЕСЛОМ» - УЖЕ НЕ ТА

«Сестрой «Аленки» из Нововоронежа окрестили в сети новый вариант «Девушки с веслом». Скульптуру установили в районе гребного канала, а точнее — на территории школы олимпийского резерва. Ростовчане уже назвали новую «Девушку с веслом» «антирекламой гребного спорта», сравнили весло с капельницей и не преминули оставить комплименты ее фигуре, особенно «ниже спины». «При таком результате страшно представить, какая муза его посетила», - писали ростовчане в соцсетях. Кстати, на новой скульптуре уже появились трещины.

"Это сестра Аленки?!": ростовчане в шоке от скульптуры женщины с веслом. Фото: Екатерина Попова.

«ГРУДЬ» НАТЕРЛИ ДО БЛЕСКА

Откровенный памятник женской груди установили в городском парке Батайска. По замыслу автора, на нее легла мужская рука. Идею местный скультор Анатолий Скнарин, автор знаменитой ростовской «Тачанки», позаимствовал в квартале «красных фонарей» в Амстердаме. Гостям города рассказывают поверье: если мужчина коснется монумента, обретет счастье в личной жизни.

Памятник женской груди батайчане натирают до блеска с 2008 года. Фото: "КП" Архив.

СНЕГУРОЧКА ИЗ КОШМАРОВ

Хотя эта многометровая композиция была временной, но жители Аксая ее вряд ли забудут. «Королева Зима» воцарилась на новый год в Аксае, и с легкой руки комментаторов ее тут же окрестили «ужасом на крыльях ночи», «чудищем, которым только детей пугать». Узорчатое платье похвалили, а вот лицо «снегурочки» до сих пор наводит жуть. «Какой год — такая и Королева» - композицию установили в конце пандемийного 2020 года.

Аксайчане не удивились, что "Богиня зла" появилась в городе именно в год пандемии. Фото: страница Instagram администрации Аксая.

РОДИНА-МАТЬ КРИЧИТ

Не совсем удачная уменьшенная копия главного монумента Волгограда - «Родина-мать зовет!» была обнаружена в одном из дворов в Северном районе в Ростове. Скульптура в человеческий рост не понравилась пользователям из-за неестественно сильно открытого рта: «Слишком громко зовет». Расположение патриотической скульптуры в закрытом дворе тоже смутило ростовчан.

Фото: паблик "Ростов Главный".

НЕ КАИР

А вот в Сальске предприниматель решил украсить улицу Пушкина скульптурной композицией «Равновесие». Вдохновил памятник, который встречает туристов в аэропорту Каира. Мини-копию создал местный умелец. Поначалу жители задались вопросом: «Причем тут композиция с камнями? Она расположена на улице Пушкина — так давайте поставим памятник Пушкину!».

В итоге, средства на памятник Александру Сергеевичу собирать не стали, а с «Равновесием» свыклись.

"Вышел к знаменитому памятнику, а почему-то оказался не в Каире". Фото: Круговых Кристина.

СИНИЙ КОСОЛАПЫЙ

Не забыли ростовчане и шестиметрового синего медведя, который взмахом мощной лапы и доброй мордой приветствовал пассажиров у старого аэропорта. Ростовчане любили посмеяться над забавным косолапым за счет его нехарактерного «окраса». Мишку сравнивали с первым мемом, который разошелся в массы в российском интернет-пространстве «Превед, Медвед!» Собственно, так к скульптуре в шутку и обращались. Жаль, ее уже демонтировали.

Синий мишка недолго встречал прилетающих. Фото: сайт Ростовский словарь.

КРОКОДИЛ ГАЛЮЦИНОГЕНА

Скульптуру крокодила Гены из советского мультфильма установили для ростовской детворы в парке Островского в Ростове. Стоявшего рядом Чебурашку «покалечили» хулиганы, и Гена остался один. Его снимок в черно-белой обработке с применением фотофильтров как синоним безысходности стал вирусным. Когда восстановленный Чебурашка вернулся, Гену ярко раскрасили, и он стал вполне себе симпатичным «самым лучшим в мире крокодилом». Но каким он был в одиночестве без друга ростовчанам уже не забыть.

Когда вернули Чебурашку и ярко раскрасили друзей, Гена больше не наводит грусть на ростовчан. Фото: rostovedu.ru

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