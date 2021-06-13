Гигантский флаг, выступления силачей и джазовый концерт: как в Ростове отметили День России

Флаг размером 90 на 5 метров развернули в Ростове.

День России в Ростове-на-Дону отметили масштабно. Да и самих ростовчан на улицах было по-праздничному много. Погода благоволила, и они вышли насладиться солнечным днем, погулять в парках и посмотреть концерты, которые проводились на разных площадках нескольких районов города.

ГИГАНТСКИЙ ФЛАГ РОССИИ

Старт празднику был дан утром. На площади перед историческим парком «Россия — моя история» юнармейцы развернули гигантский флаг нашего государства. Под звуки марша полотно размером 60 на 5 метров 70 добровольцев пронесли перед гостями праздника.

В стенах музея глава администрации города Алексей Логвиненко вручил первые паспорта 14-летним ростовчанам, отличившимся в учебе или внеурочных направлениях.

Кстати, еще один флаг, уже поменьше, развернули жители Ленинского района во время акции #МОЯРОССИЯ. Жителей района порадовал выступлением ансамбль казачьей песни «Атаман» Всероссийского государственного университета юстиции.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко вручил первые паспорта школьникам. Фото: сайт городской администрации.

БЛОГЕРЫ — В РОСТОВЕ

Ежегодный фестиваль «Блогеры России» прошел на стадионе «Ростов-Арена». Пришедшие на фестиваль встретились с топовыми блогерами Серго и Кахой, поучаствовали во флешмобе, пообщались и получили автографы от звездных гостей.

НА ДОНУ

На гребном канале «Дон» прошли традиционные соревнования - гонки на «драконах» - специальных лодках, в экипаже которых участвуют гребцы, рулевой и барабанщик, который задает ритм. Зрелищный вид спорта - далеко не любительский. Мировые соревнования проходят с 1982 года.

В ЛЕВОБЕРЕЖНОМ ПАРКЕ

Продолжился праздник сразу на нескольких городских площадках. В парк Левобережный устремились желающие прогуляться по набережной, посмотреть на водную гладь Дона и правый берег Ростова с узнаваемыми очертаниями высоток, стелы на Театральной площади и колеса обозрения. На сцене в парке состоялся концерт, посвященный Дню России, «Мы вместе». Для детей и подростков работали интерактивные площадки: ребята приняли участие в спортивных соревнованиях, конкурсе рисунка на асфальте, смогли украсить лицо аквагримом, поиграть с веселыми аниматорами.

В Ленинском районе города тоже развернули флаг России. Фото: Фото: сайт городской администрации.

Вечерние гости парка стали зрителями концерта «Я люблю тебя, Россия». Ростовчане и гости города смогли увидеть яркие номера профессиональных артистов и детских коллективов.

В ПАРКЕ ГОРЬКОГО

Репетирующих девчонок в стилизованных русских народных костюмах было видно еще с перехода через Большую Садовую на Соборном. Там же, на входе со стороны главной улицы города, была установлена сцена, а ростовчане в ожидании концерта прогуливались под лучами уже жаркого солнца и фотографировались на фоне клумб, где пышно цветут розы. Артисты разных возрастов порадовали зрителей задорными танцами и красивыми песнями о родной стране.

На гребном канале прошли гонки на лодках-драконах. Фото: официальный Instagram-аккаунт Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону.

НА ФОНТАННОЙ ПЛОЩАДИ

Вечером рядом Театральной площадью, у знаменитого фонтана на входе в парк Революции, ростовчане и гости города посмотрели большой праздничный концерт «Моя страна – моя Россия». Завершился праздник ярким лазерным шоу. На экране транслировались знаковые для ростовчан места, с которыми у жителей других городов ассоциируется донская столица.

МУЗЫКА И ИГРЫ В ЦЕНТРЕ

Ростовчане, и взрослые, и дети, смогли найти развлечения на свой вкус. Еще один патриотический концерт можно было увидеть в парке культуры и отдыха 1 мая на Большой Садовой. Там же работали интерактивные площадки: гости праздника поучаствовали в спортивных состязаниях, соревнованиях по лазертагу, рисовали на асфальте и играли с аниматорами.

А на площади перед публичной библиотекой на улице Пушкинской можно было посмотреть выступление артистов Ростовской филармонии — вечером дал концерт оркестр русских народных инструментов «Дон».

Праздничные концерты прошли по всему городу. Фото: страница в Instagram Марии Банк.

ПО ВСЕМУ ГОРОДУ

Праздничные мероприятия прошли по всему городу. Так, в Железнодорожном районе на стадионе «Локомотив» сыграли дети, а вечером болельщики пришли поддержать футболистов ФК «Чайка» и ФК «Славяне», которые встретились на поле.

В Первомайском районе, в парке Островского, работали интерактивные площадки и прошел концерт. Еще одну концертную программу показали в сквере Мира на улице Воровского.

Жители Пролетарского района смотрели праздничный концерт в детском парке им. Вити Черевичкина.

В Октябрьском районе подготовили обширную программу в парке им. Октября: и концерт, и выставку детских рисунков, еще — игровую программу для детей и подростков, а завершился день вечером танцев.

В парке «Дружба» Ворошиловского района после концерта зрители удивлялись землякам во время показательных выступлений «Сила богатырская», поучаствовали во флешмобе движения «Хороводы России» и кивали в такт, когда играла ростовская джазовая кавер-группа «Dixie Brothers Band».

В "Левобережном" парке до 14 июня идут соревнования по пляжному волейболу. Фото: официальный Instagram-аккаунт Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону.

А еще студенты девяти ростовских вузов приняли участие в фестивале «Добры молодцы». Ребята подготовили синтез-номер «Я люблю тебя Россия. Патриотизм и преемственность поколений». Так, студенты-медики в своем номере вспомнили о выпуске медицинского университета 1941 года и подвиг врачей, которые борются с распространением коронавируса.

А для домоседов концерт устроили ученики детской школы искусств № 10. Сольные и коллективные номера выставили на страничке школы в Instagram.

ЧТО БУДЕТ?

Впереди — еще два дня праздничных выходных. Любителей активного отдыха, как занимающихся, так и зрителей, ждут на фестивале «Я выбираю спорт» на стадионе «Арсенал» на улице 2-й Краснодарской 14 июня.

На 18-ти площадках парка «Левобережный» с 12 по 14 июня состоится фестиваль пляжного волейбола «Ростов-на-Дону Комус Fest». Престижный фестиваль федерального уровня соберет более 300 участников со всей России - за призы в 500 000 рублей поборются волейболисты из нескольких регионов России и зарубежья.

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