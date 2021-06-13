Родился в рубашке дважды: ростовчанин, упавший с балкона на пятом этаже, не в первый раз оказывается на волосок от смерти

Мужчина выжил после падения и попал в больницу. Фото: Олег Укладов

Из городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону после проведенного лечения благополучно выписан 39-летний ростовчанин, который меньше месяца назад сорвался с большой высоты, пытаясь через балкон попасть в запертую квартиру на пятом этаже . Происшествие случилось в микрорайоне Суворовский, на улице Платона Кляты. Какой-то очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона весь драматизм ситуации. И вскоре этот видеоролик уже «гулял» по ростовским пабликам, набирая огромное количество просмотров и заставляя ростовчан хвататься за сердце. Как это было глазами самого пострадавшего верхолаза, - мужчина рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

«СПАСИ МЕНЯ, РОДНУЛЯ!»

Камера запечатлела, как на фасаде многоэтажного дома мужчина, отчаянно цепляясь руками за перекладину балкона, пытается удержаться ногами на козырьке балкона четвертого этажа, но козырек этот слишком хлипок и на вес мужчины явно не был рассчитан. Конструкция прогибается все больше и больше, и вот на нее уже нельзя опираться. Вся надежда теперь - на силу рук, но они слабеют с каждой секундой.

- Киса! Кис! Помоги мне! Я сейчас упаду! – что есть мочи кричит бедняга в раскрытую створку балкона.

Но на это никакой реакции. Видимо, дома все-таки никого нет.

- Роднуля, спаси меня! Я больше не могу! – отчаянно кричит мужчина.

В следующее мгновенье его пальцы разжимаются, и он летит вниз, задевая жестяные отливы на других этажах, страшно ударяется о перила ограждения пандуса у подъезда и распластывается на асфальте.

С ВЫСОТОЙ ВСЕГДА БЫЛ НА «ТЫ»

- Я был в гостях у друга и забыл у него ключи от своей квартиры. Возвращаться за ними уже не стал - думал, может жена все-таки дома. Но по домофону мне никто не ответил: подумал, либо она крепко спит, либо ушла уже на дежурство. Позвонил в домофон к соседу и попросил открыть мне. Решил через общий балкон на галерее забраться на свой, на пятом этаже, - мой балкон расположен прямо возле общего. Да и высоты я никогда не боялся, всегда был с ней на «ты» - был разнорабочим на стройках, а в юности совершил более трех десятков прыжков с парашютом. Мой отец – военный, у него вообще таких прыжков более 200, - рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» 39-летний Виталий, герой этого нашумевшего видеоролика.

По словам Виталия, злую шутку с ним сыграл именно металлический отлив (тот самый козырек нижнего балкона) у него под ногами. Он думал, что отлив надежный, но в тот момент, когда нужно было хорошенько от него оттолкнуться, чтобы подтянуться и влезть в открытую створку балкона, он стал предательски прогибаться под ногами. И, в конце концов, вообще сложился. А руки уже ослабели.

- Падая, я попытался гасить падение, задевая козырьки других балконов. Больно ударился о перила пандуса. Невозможно было дышать. Спасибо, «скорая» примчалась очень быстро. Я помню, как меня везли на каталке, как терял сознание, - рассказал Виталий.

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ!

Его доставили в отделение сочетанной травмы ГБСМП Ростова-на-Дону, провели все необходимые обследования и сделали операцию. Когда он пришел в себя, то увидел в телефоне многочисленные сообщения от родственников и друзей, увидевших в соцсетях видеозапись с его падением с балкона. «Ну, ты даешь! Зачем было так рисковать? Скажи спасибо, что живой!» - удивлялись они.

За то, что живой, Виталий говорит сегодня спасибо врачам.

- Меня спасли врачи и мой ангел-хранитель. Хожу, двигаюсь, дышу, возвращаюсь к своей обычной жизни. И никому не рекомендую повторять мой «подвиг». Если забыли где-то ключи от квартиры, лучше вернитесь за ними. Или подождите на лавочке у подъезда, когда вернутся домой ваши родные, - говорит Виталий.

Он рассказал, что этот случай, не единственный, когда его жизнь буквально висела на волоске, но все обошлось. Несколько лет назад он попал под поезд.

- Я стал пролезать под грузовыми вагонами другого, стоящего на путях состава. Да еще был в это время в наушниках. Мне бы повернуть голову да посмотреть, не идет ли по другому пути поезд. Но я, почему-то посмотрел в противоположную сторону, а мчавшийся в это время состав задел меня. И, хорошо, получилось так, что отбросил в сторону. Тоже привезли в больницу, а на мне только несколько царапин, - рассказал Виталий.

В этом году герою этой истории исполняется 40 лет. Он решил, что нужно следовать приметам, и отмечать этот юбилей не будет. И судьбу свою испытывать не будет больше тоже. Ведь она и так к нему все эти годы была благосклонна.

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