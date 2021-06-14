Все равно разобьют: ростовчане не понимают, зачем ремонтировать стеклянные остановки

Замена разбитых стеклянных панелей дорого обходится городскому бюджету, а новые ломают практически сразу. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

В Ростове-на-Дону в 2017 году начали обновлять все остановочные комплексы для пассажирского транспорта - заменяли на стеклянные. Сейчас больше половины этих остановок находятся в плачевном состоянии - разбитые и грязные. Корреспонденты «КП - Ростов-на-Дону» решили выяснить, где в городе самые плохие остановки.

РЕМОНТА ХВАТАЕТ ДО ВЫХОДНЫХ

Разбитый кусок стекла свисает с железной конструкции: пассажиры стараются обходить эту остановку стороной и удивляются как кто-то умудрился не только поломать, но и выдернуть вместе с болтами стеклянную панель.

- Тут такое после каждых выходных происходит - чинить бесполезно, - заметил, глядя в камеру, случайный прохожий. - Я тут работаю недалеко, 30 лет выхожу из автобуса в этом районе. Пару дней эти остановки стоят целые после ремонта, потом опять их портят.

Напротив центрального рынка находится конечная станция для многих городских маршрутов — и автобусных, и трамвайных. На небольшом пятачке стоят четыре остановки. Все они - либо в надписях и разводах, или разбитые. Ремонтируют их нечасто, а бьют очень часто.

Стеклянные остановки вещь хрупкая, но не настолько, чтобы от случайного прикосновения разбиться, - тут нужно приложить усилие. А дальше одной небольшой трещины достаточно, чтобы панели начали разламываться на ходу. Хулиганы, увидев небольшой скол, начинают по нему стучать с еще большим энтузиазмом, видимо, своей вандальской эстетики ради. Если граффити еще можно отмыть со стекла, то треснувшие панели приходится менять. Такой ремонт очень дорого обходится бюджету. И у горожан возникает резонный вопрос - нужны ли подобные архитектурные решения Ростову?

СТОИШЬ ТАКАЯ И ЖДЕШЬ ТРАМВАЯ

Жалуются горожане на то, что конструкторы не позаботились о функциональности, и остановочные пункты — сугубо декоративные. Такие прозрачные остановки совершенно не защищают от солнца и не создают тень, зимой их со всех сторон продувает.

- Если вы пройдете по улице Максима Горького, то не найдете ни одной приличной остановки, - рассказывает пенсионерка Александра Геннадьевна. - Сейчас в городе температура доходит до 30 градусов жары, а деревьев нет и тени тоже нет. Стоишь такая под солнцем, хотя и под козырьком, этой разбитой и разрисованной остановки и ждешь трамвая.

Ростовчане считают прозрачные остановки непрактичными. Стильные объекты практически сразу портят хулиганы. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В 2017 в Ростове появился инвестор, который начал заключать контракты с районами донской столице, по которым устанавливал остановки, а взамен ему разрешали размещать на этих объектах рекламу. Инвестор вложил порядка 70 миллионов рублей и заменил в городе 460 остановок.

Планировалось, что за счет рекламы бизнесмен сможет обслуживать остановки. Но затем появилось новое постановление, согласно которому остановочные комплексы в центре стали муниципальными. Тогда большинство пластиковых желтых остановок заменили на прозрачные «аквариумного» типа. Новые остановки администрации обошлись в 350000 рублей за каждую.

ПО ФАКТУ

Стеклянные остановки оказались крайне непрактичными: их обдувает ветер со всех сторон в холодное время года, летом они не защищают от солнца, лавочки внутри железные и узкие, - выносят вердикт ростовчане. - Пространства внутри «аквариума» мало, и в дождь там не укроешься. Они хрупкие, а ремонтировать их дорого: в среднем одна разбитая панель обходится в 10 000 рублей (без учета монтажа). Многие горожане не понимают, зачем городу такие хлопоты с хрупкими остановками: может есть смысл поменять их на более практичные и прочные?

От прозрачного козырька нет проку в ростовскую жару выше 30 градусов. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

«КП — Ростов-на-Дону» получила комментарий в администрации города.

По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства, работы по замене ранее установленных остановочных павильонов проводятся поэтапно исходя из технического состояния павильона, в случае, если павильон не подлежит ремонту.

Кроме того, на местах, определенных как остановка общественного пассажирского транспорта, но не имеющих павильона для ожидания транспорта, проводится обустройство новых павильонов, внешний вид которых определяется исходя из существующих площадок, уже размещенных на улице, для соблюдения единообразия во внешнем облике всего объекта.Так, в текущем году МКУ «Управление ЖКХ» районов города запланировано выполнение работ по установке 40 и ремонту 64 остановочных павильонов

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