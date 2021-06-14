Менее 1% от площади России и 6 место по численности населения: Ростовстат составил портрет донского региона

Донской регион населяют более 4 миллионов жителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовстат подготовил из своих сборников небольшую выборку показателей, характеризующих наш регион в общем портрете страны. "КП - Ростов-на-Дону" приводит самые интересные данные.

НАСЕЛЕНИЕ

Наш регион — совсем не крупный по площади, но при этом достаточно заселен: на территории Ростовской области, занимающей всего лишь 0,6% страны, проживает 2,9% населения России — 4 миллиона 181,5 тысячи человек (данные на 1 января 2021 года). Донской регион - один из самых многочисленных среди субъектов Российской Федерации и занимает 6-е место по численности населения.

ЭКОНОМИКА

Ростовская область входит в число 15 крупнейших регионов России по объемам произведенного валового регионального продукта.

Основой донской экономики, как и российской, является промышленность, формирующая более четверти объёма валового регионального продукта. За тридцать лет, прошедших с начала рыночных реформ, промышленное производство показало себя одним из самых динамично развивающихся секторов экономики Дона – выпуск промышленной продукции по отношению к 1990 году возрос в 2,5 раза.

Наш регион относится к числу энергообеспеченных, занимая 6 место в российских объемах производства электроэнергии. Донской ветроэнергетический кластер является сегодня крупнейшим в России объектом ветрогенерации.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Статисты отмечают, что активные изменения в сельском хозяйстве региона наблюдаются с 1995 года – за это время объём производства продукции сельского хозяйства увеличился в 2 раза. По производству валовой продукции сельского хозяйства область занимает второе место среди регионов России. Традиционно Ростовская область входит в число регионов-лидеров по валовому сбору зерновых культур, семян подсолнечника, по производству яиц, овощей и молока.

Больше статистической информации о жизни нашего региона можно найти на сайте Ростовстата.

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