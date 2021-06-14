Даже в зефире и печенье: эксперт-криминалист рассказал, как ищут наркотики

Ростовская лаборатория имеет самое продвинутое оборудование в регионе. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

В неприметном здании в центре Ростова-на-Дону специалисты экспертно-криминалистического отдела полиции исследуют вещества на наличие наркотических веществ. Корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» рассказали о специфике работы в отделе.

НЕ КАК В СЕРИАЛАХ

- Проходите в эту дверь, - полицейский показывает вход в лабораторию. Мы попадаем в обычное небольшое помещение: вокруг стоят закрытые «электронные ящики» и несколько компьютеров. Ни колб, ни микроскопов - ничего из того, что обыватель привык представлять о лаборатории после просмотра отечественных сериалов.

Между тем, это одна из самых продвинутых служб в Ростовской области с лучшим оборудованием на Юге нашей страны.

Всего, помимо ростовского центра, в регионе насчитывается три филиала, где проводят подобных экспертизы - в Волгодонске, Каменске и Таганроге.

В отличие от других лабораторий в Ростове есть газовый хроматограф, который может определять не только наличие наркотических веществ, но и их количество.

Все исследования приборы делают автоматически. Сотрудники берут пробу вещества, разбавляют его специальным раствором и ставят в прибор который называется газовый хроматограф. Затем устройство делает прокол в пробирке с веществом и начинает его анализировать. На дисплее компьютера появляется диаграмма, в которой наглядно отражено какое вещество преобладает в образце.

- Анализ вещества получается путем определения масс спектров, их можно сравнить с отпечатками пальцев у человека, поэтому это самый достоверный тип исследования. - рассказывает подполковник полиции Анатолий Церенко. - после всех результатов эксперт делает заключение.

Процедура на первый взгляд не сложная, автоматика упрощает процесс исследований, однако, с каждым годом приходится проверять все больше образцов. За полгода в отдел пришло около 3000 материалов, в каждом из них может оказаться до 200 объектов, которые нужно проверить.

Специалисты экспертно-криминалистического отдела полиции работают преимущественно за компьютером, а не с колбами и пробирками, как принято показывать в кино. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Во время спецопераций находят большое количество различных веществ, и их нужно идентифицировать, этим и занимается лаборатория чтобы понять, по какой статье возбуждать уголовное дело.

- 95 процентов того, что сейчас приносят на проверку, в 2006 году еще не существовало, когда я только начал работать в этой сфере, - рассказывает Анатолий Церенко. - В то время не было необходимости в таком сложном оборудовании - все исследовали вручную. В 2008 году появился дезоморфин, в 2009 и 2010 году начали появляться первые спайсы, потом пошли «дизайнерские» наркотики. Раньше был обычный хроматограф, и чтобы определить вещество, нужно было искать образец для сравнения. Сейчас все упрощено, есть специальная библиотека масспектров (веществ, которые нужно определить), которой мы активно пользуемся.

За полгода в отдел пришло около 3000 материалов, в каждом из них может оказаться до 200 объектов, которые нужно проверить. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ПОСТОЯННО ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВАЯ ОТРАВА

Современные методы бесконтактного распространения наркотических средств привели к увеличению оборота наркотиков. Постоянно появляется новая отрава, которую важно вовремя идентифицировать чтобы пресечь ее оборот.

Растительные вещества также проверяют в лаборатории. Раньше наркотические травы относили больше к сезонному продукту, сейчас же в обороте есть и селекционные сорта, которые выращивают в помещении. Они не зависят от сезона, и в них концентрация наркотических веществ выше в 100 раз.

Были случаи, когда приносили на исследование зефир и печенье. Их посыпали сильнодействующим веществом и пытались передавать в места лишения свободы, - вспоминает случаи из прак Анатолий Церенко. - Попадались и совершенно противоположные ситуации, когда в лабораторию приходили лекарства на проверку. В них по рецепту, должны были быть сильнодействующие вещества, а оказалось они, наоборот, отсутствовали.

95% того, что сейчас приносят на проверку, в 2006 году еще не существовало, - рассказывает подполковник полиции Анатолий Церенко. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

К СЛОВУ

В Ростове-на-Дону весь июнь будет проходить акция «Очистим наши улицы». Волонтеры с помощью граффити будут закрывать наркоадреса, которые оставляют распространители на улицах города.

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