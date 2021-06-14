Мода — против фейков: экономист и журналист из Ростова-на-Дону создала целую коллекцию вечерних платьев из бумаги

Ирина впервые создала авангардную коллекцию одежды. Фото: личный архив героя публикации.

Днем семья ростовчан Чарторижских — серьезная и уважаемая чета экономистов: Ирина трудится специалистом научно-исследовательского института, супруг Дмитрий его возглавляет, воспитывают дочь Катю. А по вечерам, за закрытой дверью квартиры, 37-летняя Ирина берет в руки иголку с ниткой и становится буквально другим человеком. Последний ее проект - коллекция одежды «Фейковые новости» выполнена из бумаги. Необычный подход и глубокий смысл, заложенный автором в коллекцию, оценило жюри ростовского конкурса дизайнеров и модельеров «Золотая молния». Ирина рассказала журналисту «КП — Ростов-на-Дону», откуда черпает идеи, и можно ли сделать платье из «Комсомолки».

ОТ КУТЮР — ЭТО МОЕ

Увлечение ростовчанки совершенно контрастно ее основному занятию. Но Ирина считает, что она просто не могла не начать шить в свое время.

- Как это было у многих, мама шила одежду мне и сестре. И когда классе в десятом захотелось красивых нарядов (занималась тогда в модельной школе, нужен был эксклюзив), сама села за машинку, - вспоминает Ирина. - Причем на профессиональные курсы по кройке и шитью пошла только 10 лет спустя — решила, что хватит изобретать велосипед, и пора упростить процессы.

Идею автор почерпнула из своей магистерской работы, которую она писала во время учебы на журфаке, - фейковые новости. Фото: личный архив героя публикации.

У себя дома Ирина выделила уголок под мастерскую, куда она спешит в любую свободную минуту.

- Буду я шить или нет — совершенно не зависит от настроения. Тут лишь один фактор — время, - рассказывает модельер. - Родные смеются, что мне нужно ставить будильники, чтобы вовремя остановиться, а не заканчивать под утро. Настолько увлекаюсь, что время течет незаметно.

- Мне нравится создавать костюмы от-кутюр — эксклюзивные, на выход, а за прет-а-порте, повседневные модели, редко берусь, - говорит Ирина. - Так, в прошлом году представила на конкурс серию платьев для подружек невесты — текстильных. А в этот раз впервые решилась на авангардную коллекцию — из бумаги.Из-под нескольких швейных машинок Ирины выходят дизайнерские шторы и ламбрекены, вечерние платья и выпускные наряды.

Ирина Чарторижская: "Мне нравится создавать костюмы от-кутюр — эксклюзивные, на выход, а за прет-а-порте, повседневные модели, редко берусь". Фото: личный архив героя публикации.

ЧИНИЛА СТЕПЛЕРОМ И КЛЕЕМ ПРЯМО ПЕРЕД ДЕФИЛЕ

Толчком для полета фантазии стал выпускной дочери из модельной школы - нужно было представить авангардный костюм. Ирина решила не мелочиться и сделать не одно платье, а целую коллекцию для всех выпускниц, и приступила к масштабной работе. Пришлось потрудиться, чтобы найти подходящий материал и приноровиться работать с ним.

- Я знала, что будет сложно: из обычных газет невозможно что-то сшить для примерок и репетиций, тем более для финального дефиле. Методом проб и ошибок определила, что баланс прочности и пластичности дают флизелиновые обои горячего тиснения и цветочная бумага (рисунок на ней как раз имитирует газетную печать), - рассказывает модельер. - Газеты же использовала в качестве подкладочного материала, так что можно создать платье, которое частично будет состоять и из свежего номера «Комсомолки»!

- Буду я шить или нет — совершенно не зависит от настроения. Тут лишь один фактор — время, - рассказывает модельер. Фото: личный архив героя публикации.

Не обошлось и без казусов: несмотря на удачную репетицию, некоторые платья рвались прямо на девчонках перед выходом на подиум в модельной школе.

- Чинила на ходу клеем и степлером, - с улыбкой рассказывает Ирина. - Зато к конкурсу уже знала, как укрепить конструкцию, какие элементы нужно выполнить основательнее.

КТО-ТО СТРОИТ СВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ НА ФЕЙКАХ

Необычный материал для воплощения замысла Ирина выбрала неспроста. Экономист-менеджер год назад окончила магистратуру ростовского журфака. Магистерскую работу по медиалингвистике посвятила фейковым новостям.

Задумка автора - показать, насколько сильно влияние массовой информации на человека. Фото: личный архив героя публикации.

- Хотела показать, насколько сильно влияние массовой информации на человека — на его повседневную жизнь и мышление, - объясняет сложную творческую задумку дизайнер. - Газетный текст представлен как инструмент манипулирования массовым сознанием, а черно-белые цвета показывают противоположность новостей из разных источников. Люди могут формировать свое представление об устройстве нашего мира как из правдивых, так и из фейковых источников. И порой не разберешь, где какой.

Замысел автора подчеркнула и конструкция платьев — все снабжены застежкой спереди, чтобы модели в конце дефиле смогли легко сбросить наряды и освободиться от влияния фейковых новостей.

- Основной посыл моей коллекции в том, что человек и общество гармоничны без давления искаженной информации, - говорит Ирина.

Ирина уверена, что это не последняя ее авангардная коллекция, но к работе пока не приступает — после конкурса не прошло и месяца, и автору нужен творческий перерыв. Пока есть идея вернуться к текстилю и создать коллекцию вечерних платьев.

От шитья платьев для себя до первого места на конкурсе дизайнеров одежды прошло 20 лет. Фото: личный архив героя публикации.

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