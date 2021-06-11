«До сих пор боюсь съемок в белье»: ростовская работница ЖКХ стала моделью плюс-сайз в 45 лет

Ростовчанка с шикарными размерами покорила жюри модельного конкурса. Фото: личный архив героя публикации.

В начале прошлого года 46-летняя ростовчанка Инна Кружилина и подумать не могла, что станет моделью и будет участвовать в съемках одежды и даже нижнего белья. Инженер в сфере ЖКХ не бывала в эталонных параметрах 90-60-90 — в ней 114 килограммов обаяния. Увидев год назад объявление о конкурсе нестандартной красоты, она подала заявку и круто поменяла свою жизнь. Каково это — обнажаться перед камерой, когда тебе не 18, а вес — далеко не 50 кг, и в чем настоящая женская красота, - «КП — Ростов-на-Дону» поговорила со сногсшибательной моделью плюс-сайз.

НИКОГДА НЕ БОЯЛАСЬ МЕНЯТЬ РАБОТУ

С первых минут понятно, чем ростовчанка взяла жюри конкурса нестандартной красоты, который проводило европейское модельное агентство в Ростове, и заняла третье место. Невероятной харизмой, помноженной на широкую улыбку.

У Инны — строительное образование, она руководит управляющей компанией. Когда 19 лет назад после развода осталась с четырехлетним сыном на руках, ей пришлось срочно искать средства для существования. По специальности работать не смогла: из-за постоянных больничных с ребенком пришлось искать работу с гибким графиком. Так стала мастером маникюра, а через 10 лет даже открыла свой салон красоты. Правда, через два года без сожалений рассталась с делом, которому посвятила 12 лет.

- Началось выгорание: я просто перестала получать удовольствие от работы и вернулась в интересную мне коммунальную сферу. Никогда не боялась менять профессию — жить и работать нужно в радость.

Инна брала уроки вокала, чтобы стать лучшей на конкурсе. Фото: личный архив героя публикации.

РОСКОШНАЯ «ИПМЕРАТРИЦА»

Будучи уже руководителем управляющей компании Инна встретила в Instagram пост с приглашением участвовать в конкурсе нестандартной красоты. По условиям, в нем могли участвовать люди любого пола, возраста, комплекции.

- Главное, на что там смотрят, — какой настрой несет в мир человек. Это мне было очень близко, и я связалась с организаторами, сразу получив приглашение. А потом всю ночь не спала, переживала: «Ну куда я лезу?» Но все-таки подала заявку, - вспоминает Инна. - И понеслась: фотосессии, репетиции, уроки актерского мастерства (из-за пандемии подготовка к конкурсу длилась семь месяцев), даже брала уроки вокала, чтобы спеть в творческом конкурсе.

Для Инны моделинг - отдушина. Фото: личный архив героя публикации. Фото: личный архив героя публикации.

Старания дали великолепный результат: Инна покорила жюри песней «Императрица», величественно выйдя на сцену в роскошном театральном наряде. По результатам конкурса она заняла третье место и получила титул «Мисс-экстравагантность», выиграла много подарков, фотосессии, дала интервью и даже участвовала в телепередаче. Звали и на следующий конкурс, но в борьбу Инна бросаться не спешит — слишком эмоционально затратное это дело.

- Это не просто развлечение — выйти и пройтись по сцене. Но в будущем я хочу уйти от совмещения и оставить только моделинг. Это тоже труд, не меньший, чем в ЖКХ, но это моя отдушина, здесь другие эмоции — про красоту, про женственность.

Инне нравится участвовать в фотосессиях, где она может проявить свои актерские способности. Необычный образ примерила в фотопроекте Александра Конозова «Дом у дороги». Фото: личный архив героя публикации.

ОБНАЖАЯСЬ ПЕРЕД ФОТОКАМЕРОЙ

- Съемки в белье боялась тогда и боюсь до сих пор. Когда меня пригласили на такую фотосессию в рамках конкурса, первый, с кем я посоветовалась, идти или нет — это мой сын. Он сказал: «Мам, ты можешь делать все, что ты хочешь», - это вдохновило будущую модель. - И скажу вам, что фотосессия — это прекрасная терапия: позволяет женщине посмотреть на себя глазами фотохудожника. Они мастерски выстраивают ракурс, свет и красиво показывают полноту тела.

Ростовская красавица плюс-сайз подмечает, что сегодня ростовчане отходят от жестких идеалов 90-60-90, и все больше людей принимают себя такими, какие они есть от природы. Главное — умело пользоваться исходными данными, - считает наша героиня.

Съемки в нижнем белье дались ростовчанке непросто. Фото: личный архив героя публикации.

ПРО БОДИПОЗИТИВ

А насколько земляки красивы внутренне, Инна убедилась в прошлом году на первом ростовском фестивале бодипозитива. На нем участники рассказывали, за что они себя любят: это были разные люди - кто-то без ноги, кто-то — без груди или на коляске. Героиня признается, что в тот момент начала ценить свое, может и неидеальное на чей-то взгляд, тело.

- Помню, увидела, как вдоль бассейна идет уверенный красивый парень, а вместо ноги у него — протез, - рассказывает модель. - Иду в раздевалку: две девчонки заразительно хохочут, и одна другой помогает надеть штаны, потому что у подруги нет было руки. Эти люди живут, работают, любят, растят детей и могут быть счастливыми. А мы чем отличаемся? Ничем!

Инна несколько раз повторила, что не пропагандирует лишний вес и сама пытается с ним бороться. Она — за принятие себя и жизнь в ладу с собой.

Инна обожает быстро ездить за рулем, громко слушать музыку и отдыхать на природе. Фото: личный архив героя публикации.

- Мы все разные, и все прекрасные, особенно когда находимся в хорошем расположении духа, - Инна широко заулыбалась. - Ведь самое главное украшение человека - это его доброта, открытость, искренняя улыбка. А женская красота — в приветливости, спокойствии и нежности.

Во время разговора складывается четкое впечатление: Инна освоила главный навык — радоваться жизни каждый день, не стандартной, а обычной, неидеальной как и мы все. Она обожает быстро ездить за рулем, громко слушать музыку и отдыхать на природе. Она заразительно смеется, и любит жизнь во всех ее проявлениях.

Ростовчанка уверена: фотосессия позволяет женщине посмотреть на себя глазами фотохудожника. Фото: личный архив героя публикации.

ГЕРОЙ — В КИЛОГРАММАХ И САНТИМЕТРАХ

Харизму можно измерить! У стандартных моделей принято везде писать свои килограммы и сантиметры, и «КП — Ростов-на-Дону» узнала параметры ростовской модели Инны Кружилиной.

Возраст — 46 лет

Объем груди — 122 см

Объем талии — 100 см

Объем бедер — 128 см

Рост — 170 см

Вес — 114 кг

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