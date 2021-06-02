«Парень на шпильках, скучные стихи и сверхоткровения»: Модель plus size отдала корону «Мисс Русь»

Ксения Усолкина прославилась благодаря нестандартным формам. Фото: из личного архива героя публикации

Ксения Усолкина, известная ростовская модель, сделала блестящую карьеру благодаря тому, от чего многие девушки пытаются избавиться. Лишние килограммы Ксении стали ее залогом успеха.

В модельный бизнес женщина пришла из обычного офиса, в котором трудилась за копейки. Сейчас 36-летняя ростовчанка при весе больше ста килограммов – востребованная фотомодель, основательница модельной школы и победительница различных конкурсов красоты. Так, одна из последних в «копилке» ее побед – корона, которую пышнотелая красотка завоевала на состязании «Мисс Русь».

Ксения Усолкина вошла в состав жюри на престижном конкурсе в Москве. Фото: из архива Ксении Усолкиной

ДАМЫ В ВОЗРАСТЕ И БЛОГЕР ИЗ ТИК-ТОКА

- Конкурс и моя победа были в 2019 году. В 2020-ом из-за пандемии «Мисс Русь» не выбирали, а перенесли выборы на весну этого года. И вот сейчас меня, как победительницу, пригласили на мероприятие в качестве члена жюри, также я должна была передать свою корону, - рассказала "КП-Ростов-на-Дону" Ксения Усолкина.

Ксения получила титул "Мисс Русь" в 2021 году. Фото: из архива героини публикации

Конкурс проходил в Москве в роскошном ресторане. Причем, совершенно неожиданно гостями мероприятия стали известные в 80-ые певцы: Сергей Васюта, Гера Грач и другие. Но, конечно, настоящими звездами этого вечера стали шесть претенденток на титул «Мисс Русь».

Ксения гордится пышными формами. Фото: из архива Ксении Усолкиной

Ксению Усолкину, которая прошла ни один конкурс красоты, удивило то, что все дамы, кроме одной, оказались женщинами в возрастной категории 45+.

- За исключением девушки-блогера. Она была молоденькой. Активно ведет тик-ток, в котором с юмором рассказывает о женщинах в теле, - говорит Ксения Усолкина.

Кстати, тематика блога одной участницы - лишний вес – в целом отражала концепцию и самого конкурса красоты. В этот вечер «худышек» и «фитнес-няшек» на подиуме не было. Все выступающие дамы были в весе от 90 до 100 килограммов. Но это не помешало им грациозно пройти по сцене в купальниках: правда, с парео на бедрах.

Нестандартные для модели параметры привели Ксению к успеху. Фото: из архива Ксении Усолкиной

«КАК-ТО ПОВЕЯЛО ВУЛЬГАРЩИНОЙ»

Не обошлось и без традиционного выхода в вечернем платье. Одно из них особенно заполнилось Ксении Усолкиной. Вот только наряд «зацепил» модель не красотой и элегантностью, а чрезмерной откровенностью.

- Платье было с двумя разрезами до самой талии, еще и декольте! Плюс участница подобрала какое-то белье специальное под такие разрезы. Ну не знаю. Как-то повеяло вульгарщиной. Все же, такой лук не для конкурса красоты, - говорит Ксения.

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УНЫЛО И СКУЧНО

Творческий выход конкурсанток также не впечатлил взыскательную ростовскую модель. Ксения говорит, что все, за исключением участницы из Москвы, читали печальную поэзию о смысле жизни и философии, и не менее унылую прозу.

- Только одна выступающая понравилась. Женщина отлично сыграла на рояле. Она оказалась яркой и харизматичной красоткой, и, кстати, заняла заслуженное первое место, - комментирует модель.

Ну а, «вишенкой на торте», оставившей самое неизгладимое впечатление, стал гость вечера.

На конкурсе "Мисс Русь 2021" Ксению Усолкину поразил эпатажный гость. Фото: из архива героини публикации

- Бритоголовый парень с яркими наращенными ногтями, в юбке, колготках и туфлях на шпильках болел за выступающих. Причем, он сидел рядом с батюшкой. Незабываемый тандем! Видимо, организаторы пригласили его на вечер, чтобы добавить «перчинки», - сказала Ксения.

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