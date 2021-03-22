«Бодипозитив или жирная правда»: известная модель плюс-сайз объявила конкурс нестандартной красоты

Ксения Усолкина гордиться своими формами. Фото: официальный аккаунт Ксении Усолкиной в "Инстаграме"

Ксения Усолкина сейчас – успешная модель в крупном весе. Параметры ростовчанки далеки от идеальных. Ее вес - 102 килограмма. Но, несмотря на свою неидеальность, женщина не испытывает недостатка в модельных контрактах, в том числе, и с зарубежными партнерами. Ксения привыкла блистать на подиуме и не стесняется своего веса.

Чтобы помочь неидеальным женщинам поверить в себя, полюбить свое тело, женщина объявила конкурс нестандартной красоты. И совершенно неожиданно для себя получила шквал критики от фитнес-тренера.

Ксения уверена - каждый человек на земле достоин счастья. Фото: официальный аккаунт Ксении Усолкиной в "Инстаграме"

ОСКОРБЛЕНИЯ ОТ ТЕРНЕРА

- В апреле будет финал конкурса. На него мы приглашаем разных людей – не зависимо от роста, веса и возраста. Я попросила одного фитнес-тренера поставить рекламу конкурса в «Инстаграме». Рекламу он поставил, но тут же нелестно написал о нашем состязании. Сказал, что о красоте не может быть и речи, если вес - за сто килограммов. Мужчина задал такой вопрос своей аудитории: «Бодипозитив или жирная правда?», - рассказала Ксения Усолкина корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Модель призналась, что этот пост вызвал у нее негативные эмоции.

- Я считаю, что всем есть место на земле, и все должны радоваться жизни. И я - за нестандартную красоту. И именно об этом мой конкурс,- продолжает женщина.

Ксения объявила конкурс нестандартной красоты. Фото: официальный аккаунт Ксении Усолкиной в "Инстаграме"

БУДУТ ПЫШЕЧКИ И СТРОЙНЯШКИ

На участие в конкурсе модели плюс-сайз подали заявки почти 70 человек. В финале, который пройдет 18 апреля, выберут короля и королеву вечера. Также будут различные номинации, в которых будут свои победители.

В конкурсе между собой соревнуются и ростовчане, и жители других регионов страны. Среди участниц – «пышечки» весом больше ста килограммов, стройняшки, высокие и миниатюрные барышни.

На сцену также выйдут четыре женщины, у которых диагностировали рак. Одна из них, - 41-летняя Ольга, многодетная мама. Страшный диагноз ей поставили в 2019 году. Женщина уже прошла восемь курсов химиотерапии, затем были операция, 14 курсов таргетной терапии. Лечиться она продолжает и сейчас.

- Только любовь к детям и семье помогает преодолевать все этапы лечения. И, конечно же, друзья, старые и вновь приобретенные. Участие в конкурсе для меня - это значит получить бурю положительных эмоции. Ну и, как любая девочка, я мечтаю о короне, - рассказала Ольга.

По словам Ксении Усолкиной, члены жюри конкурса будут выбирать победительницу, ориентируясь не на параметры, а на энергетику участниц, на ее внутреннее состояние, на то, как женщина подает себя.

- Корона достанется самой живой и активной, - подытожила модель.

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