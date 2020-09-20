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Полтонны красоты: 102-килограммовая модель собирает армию из красавиц, чтобы покорить мировые подиумы

Мы узнали, чем будут брать народ аппетитные модели
Ольга ГОПАЛООльга ГОПАЛО
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Пышнотелые красотки решали взять Европу штурмом.

Пышнотелые красотки решали взять Европу штурмом.

Фото: Личный архив героя публикации

Ростовчанка Ксения Усолкина сначала прославилась тем, что впервые при весе за 150 килограммов вышла на подиум наравне с обычными моделями, а после стала штурмовать конкурсы красоты не только всероссийского, но и международного уровня.

И, где бы не появлялась пышная блондинка, ее везде ждал успех. Правда, фееричная ростовчанка все же решила сбросить с себя лишнее - безжалостно с помощью диет и спортзала, распрощавшись с третью своего веса. Сейчас модель комфортно, как она признается, чувствует себя при своих 102 кило. Более того, она решила создать собственную армию красавиц, чтобы массой и харизмой взять мировые подиумы.

Александра Гроссман - Победительница первого сезона ростовского конкурса красоты для пышных участниц.

Александра Гроссман - Победительница первого сезона ростовского конкурса красоты для пышных участниц.

Фото: Личный архив героя публикации

КУРС - НА ЕВРОПУ

- Я решила организовать конкурс нестандартной красоты, - рассказала Ксения «Комсомолке». - И первый финал уже прошел в Ростове. Хочу сказать, что такая наша естественная красота настолько востребована, что мои девочки-красавицы получили уже модельные контракты, в том числе и с Европой, а некоторые даже попадут на обложки заграничных журналов. Но мы решили не останавливаться на достигнутом, а развиваться дальше - учиться работать над собой, повышать самооценку, практиковаться в дефиле и фотопозировании.

Предводитель пышнотелых красоток Ксения Усолкина.

Предводитель пышнотелых красоток Ксения Усолкина.

Фото: Личный архив героя публикации

Усолкина говорит, что ради этого пришлось даже открыть свою модельную школу, в которой есть место не только 156-килограммовым ростовчанкам, но и дюймовочкам - с весом в 40 кило при росте в 154 сантиметра. Сейчас общий вес аппетитных моделей уже перевалил за полтонны. Кстати, возраст участниц тоже не ограничен: большинство из них - дамы категории 30+. А еще Ксения уверена - некрасивых женщин в природе не бывает.

Главное - раскрыться.

Главное - раскрыться.

Фото: Личный архив героя публикации

"НАДО ДАТЬ ДОРОГУ КРАСОТЕ"

- Все мы очень красивые, - улыбается Усолкина. - Надо просто дать дорогу красоте, а каждой - почувствовать себя красивой и уверенной. Если на первом занятии у моих учениц еще трясутся руки, а ноги подкашиваются, то уже через время мимо них не возможно пройти, чтобы не обернуться.

Сейчас нестандартные девушки готовятся к показу дизайнерской одежды, который совсем скоро будет проходить в Сочи.

- Для стандартов многое в нашей жизни есть - одни магазины одежды чего стоят, а для нас - тех, кто выходит из этих рамок - сложно подобрать и гардероб, и развивать себя, - констатирует лидер пышнотелых красоток. - Поэтому, каждому и нужен старт в новую яркую насыщенную жизнь. Я хочу дать возможность развиваться любой женщине. И понимаю, что на правильном пути и делаю нужное дело.

Светлана Вартанова признается: всю свою сознательную жизнь сидела на диетах, пыталась заниматься спортом, но все безуспешно/

Светлана Вартанова признается: всю свою сознательную жизнь сидела на диетах, пыталась заниматься спортом, но все безуспешно/

Фото: Личный архив героя публикации

ДОСЛОВНО

«Не люблю рамки и стандарты»

Елена МОРОЗОВА, 42 года:

- Вектор саморазвития задала мне моя дочь. Глядя на то, как она принимает участие и побеждает в различных конкурсах и международных проектах, мне тоже захотелось развития. Я стала искать сферы, в которых могу получить саморазвитие и самосовершенствование. Само название конкурса нестандартной красоты уже привлекает внимание, так как я не люблю рамки и стандарты.

Рост - 170 см, вес - 105 кг.

«Верю в то, что дойду до совершенства»

Елена КУНДРЮКОВА, 30 лет:

- Я - руководитель сети мебельных салонов. По счастливой случайности попала в моделинг два года назад, снималась для салонов красоты и магазинов одежды. Здесь меня заставили поверить в себя, обрести полную уверенность в собственной привлекательности, и уже не было сомнений идти вперед и заниматься моделингом профессионально, ведь больше нет никаких препятствий. Сейчас получаю удовольствие от занятий, фотопозирование, дефиле - ведь это необходимо каждой девушке, кайфую от процесса и верю в то, что дойду до совершенства.

Рост - 181см, вес - 104 кг.

«Стать общепризнанной красавицей»

Тамара, 22 года:

- Пришла на конкурс нестандартной красоты для реализации своей мечты. Проявить себя в чем-то новом, показать свои таланты, посмотреть, что я могу, а к чему еще стоит стремиться. Считаю себя обаятельной, сильной и целеустремленной личностью, которая может одержать победу и стать общепризнанной красавицей.

Рост - 168 см., вес - 95 кг.

Тамара решила попроьовать себя в чем-то новом.

Тамара решила попроьовать себя в чем-то новом.

Фото: Личный архив героя публикации

«Жизнь заиграла новыми красками»

Евгения ФИЛАТОВА , 40 лет:

Как только я перешагнула этот порог, поняла, что скучно живу. Записалась в школу моделей и моя жизнь заиграла новыми красками. Впереди нас ждут модные показы и конкурс уникальной красоты!

Рост - 164 см, вес - 82 кг.

«Решила поменять свою жизнь»

Панченко Елена, 46 лет:

- Я мама и бабушка. Разведена. Имею два высших образования. Занимаюсь строительным бизнесом. Переосмыслив прожитое и пережитое, решила поменять свою жизнь! Несмотря на мой возраст, хочу показать всем и доказать самой себе, что можно научиться ходить, позировать, участвовать в показах, фотосессиях. И всему этому и многому другому учат в школе моделей, где нет стандартов и ограничений!Рост - 178 см, вес - 81 кг.

«Надо пробовать»

Светлана Вартанова, 37 лет:

- Всю свою сознательную жизнь сидела на диетах, пыталась заниматься спортом, но все без успешно! Стала впадать в депрессию, и тут случилось счастье - я пришла в модельную школу. Я думала моего терпения хватит на пару занятий, но нет я продолжаю и останавливаться не собираюсь! Здесь я получаю, то за чем шла изначально: уверенность в себе, любовь и принятия себя такой, какая я есть! Это кайф, который представить не возможно, надо пробовать!

Рост - 158 см, вес - 78 кг.

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