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Общество15 июня 2021 10:58

Вместо тысячи лекарств: ТОП полезных и недорогих «бабушкиных» трав по мнению диетолога

Кандидат медицинских наук из Ростова-на-Дону Игорь Бычков составил список недорогих и очень полезных продуктов
Ольга КУПОРОВА
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Умело пользуясь травами, которые растут на участке, можно реже обращаться к аптечке, - напоминает специалист.

Умело пользуясь травами, которые растут на участке, можно реже обращаться к аптечке, - напоминает специалист.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кто в детстве не прикладывал подорожник к ране? Было дело? Полезные свойства витамина К и фитонцидов, которые находятся в соке растения, никуда не делись, просто изменилось наше отношение к нему. Сегодня при малейшей царапине мы тянемся в аптечку. Хотя все также «работают» бабушкины рецепты, которые родились не просто так, а проверены поколениями. К примеру, тот же подорожник добавляли в мясные и рыбные блюда, солили и мариновали.

Почему бы не освободить немного места на кухонной полке для подзабытых трав рядом с заморскими фруктами и овощами? Профессиональный диетолог, кандидат медицинских наук Игорь Бычков дал несколько советов читателям «КП - Ростов-на-Дону».

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА И КАРОТИН

Крапиву незаслуженно считают сорняком. Да, прикосновение с ней вызывает зуд, зато сколько пользы! Она богата не только каротином, рядом витаминов С, В1, В2, К и обладает дубильными веществами. В ее листьях вдвое больше аскорбиновой кислоты, чем в плодах черной смородины. У крапивы прекрасные вкусовые качества, потому ее часто использовали при приготовлении первых блюд.

- Ее можно добавлять в салаты в качестве основного компонента, только необходимо слегка размять с солью, чтобы появился сок, - говорит Игорь Бычков. - Они отлично подходят в щи (вместе с щавелем), борщ, в овощные рагу, яичницу или омлет.

Чай с перечной мятой имеет особый аромат и массу полезных свойств.

Чай с перечной мятой имеет особый аромат и массу полезных свойств.

Фото: Мария ЛЕНЦ

АНТИОКСИДАНТЫ И МЕНТОЛ

Еще одно растение, которое можно встретить на каждой второй даче, - перечная мята. Эта зеленая красотка богата антиоксидантами, ментолом и фитонутриентами. Мята подойдет тем, у кого проблемы со сном - помогает расслабиться. Чай из перечной мяты хорошо известен своим благотворным влиянием на пищеварительную систему: считается, что он может помочь облегчить такие симптомы как избыточное газообразование и вздутие живота. Хотя чай с мятой перечной не избавляет от простуды, но ментоловый запах мяты вместе с паром от чая может помочь при заложенности носа.

Ну и еще один несомненный плюс - мята поддерживает свежесть дыхания благодаря антибактериальным свойствам.

ВИТАМИН С

На черемшу стоит обратить внимание тем, у кого есть проблемы с атеросклерозом, не хватает витамина С. Пахучее растение можно сушить, солить, квасить (как обычную капусту), добавлять в качестве начинки в пирожки, пироги и мясные блюда. При этом, как считается, при обработке она сохраняет большую часть своих полезных свойств.

Убирая сорную траву на участке, не стоит выбрасывать полезные травы из списка диетолога.

Убирая сорную траву на участке, не стоит выбрасывать полезные травы из списка диетолога.

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА

Лебеда относится именно к разряду забытых трав. Очень даже зря. Благодаря высокому содержанию натурального, растительного белка, растение обладает отличными питательными свойствами, в нем большая концентрация аскорбиновой кислоты, благодаря чему улучшается усвоение железа. Отлично подойдет для салатов и зеленых коктейлей, так как листья и молодые побеги имеют нейтральный вкус, и отсутствует запах. Варианты готовки и хранения - сушить, мариновать, квасить и замораживать.

ЭФФЕКТ ЭВГЕНОЛА

Базилик - специфичная трава и очень полезная. Способствует укреплению нервной системы, а эвгенол, находящийся в листьях, обеспечивает противовоспалительное действие в пищеварительном тракте. Эфирные масла, включая тот же эвгенол, а еще цитронеллол и линалоол, помогают справиться с воспалением. Считается, что базилик снижает риск сердечных заболеваний, ревматоидного артрита и воспалительных заболеваний кишечника, а еще растение обладает антиоксидантным и антидиабетическим свойствами.

Попить чайку на травах, как у бабушки в деревне, - особое удовольствие.

Попить чайку на травах, как у бабушки в деревне, - особое удовольствие.

Фото: Иван МАКЕЕВ

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