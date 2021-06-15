Вместо тысячи лекарств: ТОП полезных и недорогих «бабушкиных» трав по мнению диетолога

Умело пользуясь травами, которые растут на участке, можно реже обращаться к аптечке, - напоминает специалист. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кто в детстве не прикладывал подорожник к ране? Было дело? Полезные свойства витамина К и фитонцидов, которые находятся в соке растения, никуда не делись, просто изменилось наше отношение к нему. Сегодня при малейшей царапине мы тянемся в аптечку. Хотя все также «работают» бабушкины рецепты, которые родились не просто так, а проверены поколениями. К примеру, тот же подорожник добавляли в мясные и рыбные блюда, солили и мариновали.

Почему бы не освободить немного места на кухонной полке для подзабытых трав рядом с заморскими фруктами и овощами? Профессиональный диетолог, кандидат медицинских наук Игорь Бычков дал несколько советов читателям «КП - Ростов-на-Дону».

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА И КАРОТИН

Крапиву незаслуженно считают сорняком. Да, прикосновение с ней вызывает зуд, зато сколько пользы! Она богата не только каротином, рядом витаминов С, В1, В2, К и обладает дубильными веществами. В ее листьях вдвое больше аскорбиновой кислоты, чем в плодах черной смородины. У крапивы прекрасные вкусовые качества, потому ее часто использовали при приготовлении первых блюд.

- Ее можно добавлять в салаты в качестве основного компонента, только необходимо слегка размять с солью, чтобы появился сок, - говорит Игорь Бычков. - Они отлично подходят в щи (вместе с щавелем), борщ, в овощные рагу, яичницу или омлет.

Чай с перечной мятой имеет особый аромат и массу полезных свойств. Фото: Мария ЛЕНЦ

АНТИОКСИДАНТЫ И МЕНТОЛ

Еще одно растение, которое можно встретить на каждой второй даче, - перечная мята. Эта зеленая красотка богата антиоксидантами, ментолом и фитонутриентами. Мята подойдет тем, у кого проблемы со сном - помогает расслабиться. Чай из перечной мяты хорошо известен своим благотворным влиянием на пищеварительную систему: считается, что он может помочь облегчить такие симптомы как избыточное газообразование и вздутие живота. Хотя чай с мятой перечной не избавляет от простуды, но ментоловый запах мяты вместе с паром от чая может помочь при заложенности носа.

Ну и еще один несомненный плюс - мята поддерживает свежесть дыхания благодаря антибактериальным свойствам.

ВИТАМИН С

На черемшу стоит обратить внимание тем, у кого есть проблемы с атеросклерозом, не хватает витамина С. Пахучее растение можно сушить, солить, квасить (как обычную капусту), добавлять в качестве начинки в пирожки, пироги и мясные блюда. При этом, как считается, при обработке она сохраняет большую часть своих полезных свойств.

Убирая сорную траву на участке, не стоит выбрасывать полезные травы из списка диетолога. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА

Лебеда относится именно к разряду забытых трав. Очень даже зря. Благодаря высокому содержанию натурального, растительного белка, растение обладает отличными питательными свойствами, в нем большая концентрация аскорбиновой кислоты, благодаря чему улучшается усвоение железа. Отлично подойдет для салатов и зеленых коктейлей, так как листья и молодые побеги имеют нейтральный вкус, и отсутствует запах. Варианты готовки и хранения - сушить, мариновать, квасить и замораживать.

ЭФФЕКТ ЭВГЕНОЛА

Базилик - специфичная трава и очень полезная. Способствует укреплению нервной системы, а эвгенол, находящийся в листьях, обеспечивает противовоспалительное действие в пищеварительном тракте. Эфирные масла, включая тот же эвгенол, а еще цитронеллол и линалоол, помогают справиться с воспалением. Считается, что базилик снижает риск сердечных заболеваний, ревматоидного артрита и воспалительных заболеваний кишечника, а еще растение обладает антиоксидантным и антидиабетическим свойствами.

Попить чайку на травах, как у бабушки в деревне, - особое удовольствие. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Помогает печени, желудку и укрепляет иммунитет": необычную колбасу изобрели в Ростовской области

Авторы рецептуры - доценты донского университета (подробнее)