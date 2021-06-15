Снять ограничения на вылов раков предложили в Ростовской области

Сейчас вылов разрешен только для организаций, имеющих квоты. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области предложили снять ограничения на вылов раков. Вопрос рассмотрели на заседании областного рыбохозяйственного совета.

Сейчас раки входят в перечень биоресурсов, добыча которых ограничена. Сейчас ловить раков могут только предприниматели и организации, имеющие на это квоты. В Азовском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства считают, что нужно разрешить вылов без разрешительных документов.

— Выведение рака из перечня общедопустимых уловов позволит обеспечить возможность его добычи пользователями рыболовных участков. Изменения будут способствовать увеличению объемов добычи рака, и как следствие – его обороту, — пояснил руководитель «АЗНИИРХ» Ефим Кожурин.

По его словам, вопрос о снятии ограничении в ближайшее время будет решаться на федеральном уровне.

8 июня в Министерстве сельского хозяйства утвердили новые ограничения рыболовства. Так, до 31 декабря закрыли промышленный вылов леща в Азовском море. Запрет будет действовать в Таганрогском заливе, Керченском проливе, Таманском и Динском заливах, заливе Сиваш, нижнем течении реки Дон, реке Протока, а также азовских лиманах Краснодарского края.

Напомним, с 15 июня в Ростовской области разрешили ловить рыбца. По-прежнему действует запрет на добычу судака и берша в акватории Дона от плотины Цимлянского гидроузла и до устья, включая бассейны впадающих притоков. Исключение составляют Веселовское и Пролетарское водохранилища.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нерестовый запрет 2021 в Ростовской области: где и когда нельзя ловить рыбу

Рассказываем, в каких водоемах будет действовать нерестовый запрет 2021 в Ростовской области. (Подробности)