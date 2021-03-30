Нерестовый запрет 2021 в Ростовской области: где и когда нельзя ловить рыбу

Запрет рыбалки в реке Аксай будет действовать до 31 мая.
Фото: Нигина БЕРОЕВА
Нерестовый запрет 2021 в Ростовской области будет действовать в апреле и мае. Рассказываем, в каких водоемах нельзя ловить рыбу в ближайшие месяцы.
С 1 апреля по 31 мая все виды рыбалки будут запрещены:
- В реке Аксай с впадающими в нее реками Тузлов, Грушевка, Караич, Черкасская с Махинским лиманом, реке Койсуг, а также узкой протокой Караич.
- На расстоянии менее 500 метров от автодорожных и железнодорожных мостов. Запрет касается всех путепроводов, которые расположены на всех несудоходных реках Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.
С 1 мая по 1 июня запретят ловлю рыбы с использованием плавсредств запретят:
- В Цимлянском водохранилище — от плотины Цимллянской ГЭС до железнодорожного моста у ж/д станции Ложки.
При этом ловить рыбу можно спиннингом, которые оснащен не более чем тремя крючками. Можно также пользоваться поплавной и донной удочками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уходит судак, но появляется пиленгас: к чему привело осолонение Азовского моря
Биолог Василий Поважный рассказал, как изменилась рыба в водоеме. (Подробности)