Коммуналка в Ростове дорожает: рассчитали, кто и сколько будет платить

Традиционное повышение тарифов на услуги ЖКУ ждет дончан 1 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Никогда такого не было и вот опять!» Жители Ростова-на-Дону, как обычно, не рады традиционному росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги, и делятся недовольством в соцсетях. Свет, газ, вода и прочие блага цивилизации в квартире дорожают стабильно, а зарплаты первого июля, скорее всего, не увеличатся. Это значит, что ЖКУ оттянет на себя еще часть дохода семьи, а в чем-то придется себе отказать. В «КП — Ростов-на-Дону» взялись за калькулятор и подсчитали, сколько будут платить горожане.

ЧТО ПОЧЕМ

Итак, с 1 июля во всем регионе поднимутся цены на жилищно-коммунальные услуги. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Василий Голубев еще в декабре 2020 года. Больше всего коммуналка подорожает в Ростове и Таганроге — на 5,3%.

Вывоз мусора станет дороже на 23 рубля: теперь за один кубометр отходов будем платить 448 рублей вместо 425, а это на 5,3% дороже. Тариф на отопление подорожает на 64 рубля и подрастет с 2635 до 2699 рублей за Гкал (увеличение на 2,4%). Холодная вода станет ценнее на 1,9% - тариф составит 45,8 рубля. Водоотведение станет дороже на 3,5% (31,48 рубля, а был 30,89 рубля за кубометр) Стоимость кубометра газа вырастет с 6,5 рубля до 6,75 рубля (3%).

Электроэнергия дорожает на 3,5%: жители городов, в чьих квартирах есть газовые плиты, будут платить 4,25 рубля за киловатт в пределах соцнормы против 4,11 рубля против первого полугодия (и 5,95 против 5,75 рубля — сверх социальной нормы). Горожане с электроплитами в квартирах заплатят 2,98 рубля за кВт/час вместо 2,88 по соцнорме, а свыше — 4,17 против 4,03 рубля за кВт/час. Сельское население будет платить по тем же тарифам, что и горожане с электроплитами.

Уточним, в каждом муниципалитете тарифы на ЖКУ устанавливаются индивидуально.

Чем больше площадь квартиры и больше в ней живет людей, тем дороже выйдет общий платеж по коммуналке. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ОДИН В ОДНУШКЕ

Сначала прикинем, сколько «намотают» счетчики по ЖКУ за свет, газ и воду. Одинокий ростовчанин, который проводит всю неделю на работе и появляется дома уже к ночи, живет он в скромной «однушке» меньше 30 квадратов в хрущевке. Готовит мало, значит, сокращается потребление газа и воды. Воды от силы израсходует 2-3 кубометра. Если практически не готовит дома, то газовый счетчик в конце месяца показывает плюс три куба. Света «наматывает» от 90 до 130 кВт/ч (посчитаем в этот раз 90). А если квартира со своим электрическим котлом (таких немало, например, в старом, «купеческом» фонде, — то 500 киловатт в летний месяц. Также меняется величина платежа в домах, где есть горячая вода.

Сумма в квитанции на отопление зависит и от площади квартиры, и от погодных условий, соответственно, и количества энергии в гигакалориях, поданной на обогрев дома.

В сводных квитанциях от управляющих компаний с пунктами по обслуживанию дома и придомовой территории переменных много, и среди них есть и индивидуальные. Поэтому сделаем допущение и умножим всю сводную платежку на рост платы за водоотведение — 3,5%. За капремонт в каждом доме платят как решили, но минимальный тариф в Ростовской области — 9,92 рубля за квадрат, и до конца года он меняться не должен.

Минимальный тариф по капремонту остается неизменным до конца года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПО РЕАЛЬНЫМ КВИТАНЦИЯМ

Теперь возьмем реальную квитанцию за май, которая пришла на «однушку» меньше 30 квадратов в хрущевке. Расходы округлим до целых значений рубля: 332 - за свет, 25 - за газ, 106 - за воду, 780 — общая платежка с водоотведением и услугами управляющей компании, 251 — капремонт, а еще 46 рублей за домофон, 107 — за мусор. Вышло 1647 рублей. Зимой добавим еще и отопление: в марте было 1800. Складываем и получаем 3447 рублей.

А теперь посчитаем, сколько этот же владелец квартиры будет платить во втором полугодии: получится 1698 в летние месяцы, а с отоплением — 3551. То есть при том же уровне потребления услуг ЖКУ хозяин заплатит, например, в ноябре на 94 рубля больше.

ДВУШКА: СЕМЬЯ С РЕБЕНКОМ

Трешка площадью 68 квадратов в новом доме в Левенцовке: в ней живет семья из двух взрослых и младенца до года. Летом тратят в среднем 4 тысячи на коммуналку, зимой — 6,5-7 тысяч. Не будем проводить таких же подробных расчетов, но если умножить самую большую сумму 7 тысяч на самое высокое повышение тарифа в 5,3%, то получим плюс 371 рубль в месяц к платежу, которая реально должна быть меньше.

Есть расчеты точные, есть приблизительные. Главное — платим до 10 числа каждого месяца. А квитанции лучше не терять, чтобы в случае начисления необоснованной пени за несуществующий долг, можно было отстоять перед ресурсниками свою правоту.

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