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Общество14 июня 2021 17:03

Повышение тарифов ЖКХ в Ростовской области с 1 июля: насколько будем платить больше

Самый высокий рост коснется жителей донской столицы
Дадаян ДавидДадаян Давид
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Ростовчане будут платить больше остальных жителей области.

Ростовчане будут платить больше остальных жителей области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 июля в Ростовской области, как и по всей стране, поднимется плата за услуги ЖКХ. Больше всего это коснется жителей донской столицы и Таганрога. Как сообщили в региональном правительстве, в этих городах тарифы станут выше на 5,3 процента. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Василием Голубевым еще в декабре прошлого года.

Больше всего вырастет плата за вывоз мусора. Услуга подорожает на 23 рубля. Значит за один кубометр отходов жители будет платить не 425 рублей, как раньше, а 448 рублей. Поднимется в цене и тариф на отопление - с 2635 до 2699 рублей за Гкал. Кроме того, станет дороже плата за пользование холодной водой на 1,9 процента. Теперь кубометр обойдется в 45,8 рубля.

Не забыли и про голубое топливо. Тарифы на газ подскочат с 6,5 рубля за кубометр до 6,71 рубля. Если раньше жители Ростова платили за электричество 4,1 за один кВтч, то теперь - 4,25 рубля.

Отметим, что в каждом отдельном муниципальном образовании тарифы на коммунальные услуги установлены индивидуально.

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