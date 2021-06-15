Календарь игр ФК «Ростов» в чемпионате России 2021/22: рассказываем, когда пройдут матчи

Команда уже начала тренировки. Фото: ФК "Ростов".
Календарь игр ФК «Ростов» в чемпионате России 2021/22 опубликовала Российская Премьер-Лига. Рассказываем, с кем и когда сыграют «желто-синие» с 1-го по 30-й туры.
1-Й ТУР
23-26 июля — «Ростов» – «Динамо»
2-Й ТУР
30 июля – 2 августа — «Ростов» – «Зенит»
3-Й ТУР
6-9 августа — «Химки» – «Ростов»
4-Й ТУР
13-16 августа — «Ростов» – ЦСКА
5-Й ТУР
20-23 августа — «Нижний Новгород» – «Ростов»
6-Й ТУР
27-29 августа — «Урал» – «Ростов»
7-Й ТУР
10-13 сентября — «Ростов» – «Краснодар»
8-Й ТУР
17-20 сентября — «Крылья Советов» – «Ростов»
9-Й ТУР
24-27 сентября — «Ростов» – «Ахмат»
10-Й ТУР
1-3 октября — «Локомотив» – «Ростов»
11-Й ТУР
15-18 октября — «Сочи» – «Ростов»
12-Й ТУР
22-25 октября — «Ростов» – «Арсенал»
13-Й ТУР
29 октября – 1 ноября — «Спартак» – «Ростов»
14-Й ТУР
5-7 ноября — «Ростов» – «Рубин»
15-Й ТУР
19-22 ноября — «Ростов» – «Уфа»
16-Й ТУР
26-29 ноября — «Ахмат» – «Ростов»
17-Й ТУР
3-6 декабря — «Зенит» – «Ростов»
18-Й ТУР
10-13 декабря — «Ростов» – «Урал»
19-Й ТУР
25-28 февраля — «Ростов» – «Крылья Советов»
20-Й ТУР
4-7 марта — «Ростов» – «Сочи»
21-Й ТУР
11-14 марта — «Рубин» – «Ростов»
22-Й ТУР
18-20 марта — «Динамо» – «Ростов»
23-Й ТУР
1-4 апреля — «Ростов» – «Нижний Новгород»
24-Й ТУР
8-11 апреля — «Ростов» – «Локомотив»
25-Й ТУР
15-18 апреля — «Арсенал» – «Ростов»
26-Й ТУР
22-25 апреля — «Ростов» – «Спартак»
27-Й ТУР
29 апреля – 2 мая — «Краснодар» – «Ростов»
28-Й ТУР
6-9 мая — «Уфа» – «Ростов»
29-Й ТУР
13-16 мая — «Ростов» – «Химки»
30-Й ТУР
21 мая — ЦСКА – «Ростов»
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