Календарь игр ФК «Ростов» в чемпионате России 2021/22: рассказываем, когда пройдут матчи

Команда уже начала тренировки. Фото: ФК "Ростов".

Календарь игр ФК «Ростов» в чемпионате России 2021/22 опубликовала Российская Премьер-Лига. Рассказываем, с кем и когда сыграют «желто-синие» с 1-го по 30-й туры.

1-Й ТУР

23-26 июля — «Ростов» – «Динамо»

2-Й ТУР

30 июля – 2 августа — «Ростов» – «Зенит»

3-Й ТУР

6-9 августа — «Химки» – «Ростов»

4-Й ТУР

13-16 августа — «Ростов» – ЦСКА

5-Й ТУР

20-23 августа — «Нижний Новгород» – «Ростов»

6-Й ТУР

27-29 августа — «Урал» – «Ростов»

7-Й ТУР

10-13 сентября — «Ростов» – «Краснодар»

8-Й ТУР

17-20 сентября — «Крылья Советов» – «Ростов»

9-Й ТУР

24-27 сентября — «Ростов» – «Ахмат»

10-Й ТУР

1-3 октября — «Локомотив» – «Ростов»

11-Й ТУР

15-18 октября — «Сочи» – «Ростов»

12-Й ТУР

22-25 октября — «Ростов» – «Арсенал»

13-Й ТУР

29 октября – 1 ноября — «Спартак» – «Ростов»

14-Й ТУР

5-7 ноября — «Ростов» – «Рубин»

15-Й ТУР

19-22 ноября — «Ростов» – «Уфа»

16-Й ТУР

26-29 ноября — «Ахмат» – «Ростов»

17-Й ТУР

3-6 декабря — «Зенит» – «Ростов»

18-Й ТУР

10-13 декабря — «Ростов» – «Урал»

19-Й ТУР

25-28 февраля — «Ростов» – «Крылья Советов»

20-Й ТУР

4-7 марта — «Ростов» – «Сочи»

21-Й ТУР

11-14 марта — «Рубин» – «Ростов»

22-Й ТУР

18-20 марта — «Динамо» – «Ростов»

23-Й ТУР

1-4 апреля — «Ростов» – «Нижний Новгород»

24-Й ТУР

8-11 апреля — «Ростов» – «Локомотив»

25-Й ТУР

15-18 апреля — «Арсенал» – «Ростов»

26-Й ТУР

22-25 апреля — «Ростов» – «Спартак»

27-Й ТУР

29 апреля – 2 мая — «Краснодар» – «Ростов»

28-Й ТУР

6-9 мая — «Уфа» – «Ростов»

29-Й ТУР

13-16 мая — «Ростов» – «Химки»

30-Й ТУР

21 мая — ЦСКА – «Ростов»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Влюбился в город - набил тату: тренер "Ростова" из Испании удивил одноклубников

Теперь донская столица навсегда с реабилитологом команды Фернандо Родригесом. (Подробности)