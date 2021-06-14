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Спорт14 июня 2021 19:02

Влюбился в город - набил тату: тренер "Ростова" из Испании удивил одноклубников

Теперь донская столица навсегда с реабилитологом команды Фернандо Родригесом
Дадаян ДавидДадаян Давид
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Фото: ФК "Ростов"

Фото: ФК "Ростов"

Тренер-реабилитолог из Испании, работающий в футбольном клубе "Ростов", сделал татуировку с изображением донской столицы. Он решился на это, чтобы навсегда запомнить город, в котором он живет и трудится уже три года. Фотографию показали в социальных сетях клуба.

Сегодня, 14 июня, игроки "Ростова" вышли из летнего отпуска. Сначала они прошли медицинское обследование, затем приступили к первой тренировке после длительного отдыха. Среди фотографий спортсменов есть очень любопытные кадры. Речь идет о татуировке, которую сделал один из помощников Валерия Карпина.

Фернандо Родригес Лопес из солнечной Испании набил на ноге Ростов-на-Дону, а точнее его ландшафты. Видно и колесо обозрение, и стеллу, и главный собор города. Сам он признался, что впечатлился городом и получает удовольствие от работы здесь.

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