"Я забил гол и отдал четыре ассиста": игрок "Ростова" Глебов о прошедшем сезоне

Фото: ФК "Ростов"

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Данил Глебов подвел итоги минувшего сезона. По словам центрального опорника, он остался недоволен своей игрой. Больше всего ему понравилась игра донской команды только в двух матчах. Интервью опубликовали в "Чемпионате".

- Статистика показательна. Я забил гол и отдал четыре ассиста - не фантастический результат для опорника, - сказал Данил Глебов.

Он признался, что самый приятный момент сезона - это игры против "Ахмата" и "Зенита". Первая встреча закончилась победой ростовчан со счетом 0:1, а вторая - 2:2.

- Мы очень хорошо смотрелись тогда: не выбивали мяч, классно выходили из обороны низом. Но где-то ошибки, а где-то и везения не хватило, чтобы добиться нужного счета, - отметил полузащитник.

По его словам, есть моменты, которые вообще не хочется вспомнить. Например, выступление на молодежном чемпионате Европы. Сразу после провала Глебов вернулся в "Ростов", и началась серия из неудачных матчей. "Желто-синие" не могли три раза подряд обыграть соперников. В конечном итоге, "Ростов" закончил турнир на 10-ом месте, уступив в последней встрече "Краснодару" со счетом 1:3.

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