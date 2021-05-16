Матч "Ростов" - "Краснодар" 16 мая: онлайн трансляция 30-го тура РПЛ

Фото: ФК "Ростов"

Сегодня, 16 мая на главном стадионе донской столицы состоится завершающий мачт текущего сезона российской премьер-лиги между командами "Ростов" и "Краснодар". Начало игры назначено на 14:00. Обслуживать встречу будет бригада Алексея Матюнина. Для донской команды это последняя домашняя игра.

На тему предстоящего матча уже высказались спортивные аналитики. Многие считают, что клубы покажут яркий и результативный футбол. Уверенность в это внушают все предыдущие встречи принципиальных соперников. Команды редко покидали поле, не забив, как минимум, два мяча.

На данный момент "Ростов" занимает 9-ую строчку в таблице РПЛ. "Краснодар" идет немного ниже - 11 место. Обе команды находятся не в лучшей форме. "Желто-синие" проиграли в последнем матче против "Урала". Тренер Валерий Карпин был в ужасе от работы на поле своих футболистов. От полной несостоятельности клуб спасают аутсайдеры, над которыми дончане, не без труда, берут верх.

"Краснодар" в завершающей стадии чемпионата вообще "темная лошадка". После смены тренера, коим стал Виктор Гончаренко, дела пошли чуть лучше, чем при Мусаеве. "Быки" стали показывать организованный футбол, но до сих пор имеют катастрофические проблемы в обороне. Защита у кубанской команды считается одной из худших в чемпионате.

Так или иначе, но аналитик "КП-Ростов-на-Дону" Дмитрий Кондратенко считает, что матч будет ярким и насыщенным. По его мнению, команды забьют, как минимум 3 гола.

Здесь вы найдете всю подробную информацию о ходе встречи. "КП" будет вести текстовую трансляцию матча, а по завершению, станет доступно видео-нарезка лучших моментов.

Состав "Ростова"

14:05 МАТЧ НАЧАЛСЯ

5:00 Команды пытаются зацепиться за мяч. Валерий Карпин сделал масштабные перестановки в составе после последнего, провального матча против "Урала". Игроки пытаются перехватить инициативу.

6:00 Игрок "Ростова" Фольмер получил желтую карточку. В первые 10 минут было уже 3 остановки матча после грубых нарушений правил. Пока нельзя сказать, что "Ростов" включает высокий прессинг. На данный момент команды присматриваются друг к другу.