"Будет не меньше трех голов": футбольный аналитик о матче "Ростов" - "Краснодар"

Фото: ФК "Ростов"

16 мая на главном стадионе донской столицы состоится классическое южное дерби - "Ростов" - Краснодар". В прошлых играх обе команды выдавали на поле огненный футбол с большим количеством забитых голов. Как пройдет встреча на этот раз, предположил эксперт "КП-Ростов-на-Дону" Дмитрий Кондратенко.

По словам футбольного аналитика, в прошлом туре "желто-синие" играли из рук вон плохо. У многих сложилось впечатление, что команда просто не приехала на игру, полностью отдала инициативу, закономерно пропустив гол. Забитых мячей было бы намного больше, если бы не отважная игра вратаря Сергея Песьякова, который несколько раз героически спасал свои ворота.

Второй тайм немного исправил положение - команда заиграла, но не смогла переломить ход встречи. В итоге обидное поражение в день рождения клуба - 1:0.

- В "Краснодаре" играет много наших игроков. Ионов, Чернов, Бабурин. Хочется верить, что проиграть мы не должны, тем более, что против "Урала" решили отдохнуть. Думаю, что в матче будет не меньше трех забитых голов, - отметил Кондратенко.

Он добавил, что при хорошей погоде последняя встреча сезона может собрать много болельщиков. На это фоне "Ростову" нужно будет радовать фанатов и завершать чемпионат, по крайней мере, на негативной ноте.

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