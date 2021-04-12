На смену Еременко и Шомуродову: ТОП-5 футболистов ФК «Ростов», которые станут новыми звездами

Али Соу стал одним из самых сильных новичков "Ростова". Фото: ФК "Ростов".

В сентябре состав ФК «Ростов» начал кардинально меняться. Клуб покинули такие звезды, как Роман Еременко, Элдор Шомуродов, Бахтиер Зайнутдинов и многие другие. Однако им на смену пришли малоизвестные, но талантливые игроки. «КП» выбрала пять футболистов «Ростова», которые уже скоро прославятся на всю страну.

АЛИ СОУ

Али Соу присоединился к ФК «Ростов» только в феврале этого года. Он играл за итальянские и гамбийские клубы, а в последнем, софийском ЦСКА, слыл настоящей звездой. За два месяца в «Ростове» нападающий успел подтвердить свой уровень. В пяти матчах он забил три гола.

Соу присоединился к "Ростову" в феврале. Фото: ФК "Ростов".

В первом же выступлении в РПЛ Соу дважды забил и не кому-то, а «Зениту». Первый гол особенно запомнился болельщикам. Мяч отлетел от груди игрока прямо в сетку соперников. Счет в той игре составил 2:2. Можно считать, что Соу спас команду от поражения.

Еще раз Соу проявил себя в матче с «Ротором» 17 марта. Он не смог забить пенальти, но зато смог реализовать выход один на один.

Еще один год Али Соу «Химкам» судьи не засчитали. Они усмотрели на записи момента «положение вне игры».

РОМАН ТУГАРЕВ

Роман Тугарев перешел в «Ростов» из «Локомотива». До этого 22-летний полузащитник успел поиграть за другой московский клуб «Казанка». Здесь он прославился как автор первого в истории команды хет-трика.

В новом году "Ростов" выкупил Тугарева у "Локомотива". Фото: ФК "Ростов".

С октября Тугарев провел за «желто-синих» 13 матчей. В декабре он помог «Ростову» обыграть грозненский «Ахмат», забив единственный гол за игру. Уже в феврале донской клуб выкупил игрока и подписал с ним контракт на пять лет.

ПОНТУС АЛМКВИСТ

Понтуса Алмквиста трудно назвать новичком. Полузащитник присоединился к «Ростову» в октябре прошлого года. До этого он три года играл за шведский «Норрчепинг».

Гол Алмквиста в ворота "Ротора" стал лучшим в марте. Фото: ФК "Ростов".

Однако заявил о себе Алмквист недавно. В марте его справедливо признали автором лучшего гола месяца. В матче с «Ротором» он нанес точный удар после углового. Причем забил Понтус головой с высоты 2 метра 62 сантиметра.

Эффектный гол Алмквиста удивил болельщиков и породил массу мемов.

ГЕОРГИЙ МАХАТАДЗЕ

Полузащитник Георгий Махатадзе в «Ростове» с февраля. Он начал клубную карьеру в 2013 году в московском «Локомотиве». Перед переходом в донской клуб Махатадзе два года играл в аренде «Локомотив-Казанка».

23-летний игрок проявил себя в матче «Ростов» — «Спартак» 4 апреля. На 32-й минуте игры Махатадзе забил от штанги, пробив в ближний угол ворот.

Махатадзе проявил себя в матче со "Спартаком". Фото: ФК "Ростов".

Всего за «жетло-синих» полузащитник провел шесть матчей. Этот гол стал для Махатадзе первым в Премьер-Лиге. Надеемся, что футболист еще удивит ростовчан.

НИКОЛАЙ ПОЯРКОВ

Николай Поярков перешел в «Ростов» еще в 2019 году, однако после этого почти год играл в аренде казанского «Рубина». В 2020 руководство донского клуба наконец увидело в защитнике потенциал.

Николай Поярков перешел в "Ростов" в 2019 году. Фото: ФК "Ростов".

Пояркова долго считали еще «зеленым», но на сборах в Испании он заиграл как настоящий профессионал. Почти в каждой игре он действовал на фланге и тащил мяч в штрафную зону соперника.

В этом сезоне Поярков провел за «Ростов» семь матчей, не успев отличиться. Тем не менее аналитики сулят защитнику большое будущее.

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