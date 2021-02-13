Доверие клуба и атмосфера в команде: Роман Тугарев рассказал, почему перешел в «Ростов»

"Ростов" выкупил полузащитника у "Локомотива". Фото: ФК "Ростов".

Полузащитник Роман Тугарев рассказал, почему перешел в ФК «Ростов». Интервью с футболистом опубликовала пресс-служба клуба.

Ранее Тугарев играл за «Локомотив». С осени прошлого года полузащитник находился в аренде «Ростова». 12 февраля стало известно, что донской клуб выкупил футболиста. Тугарев рассказал, почему присоединился к «желто-синим».

— Решающим фактором стало Доверие руководства, доверие Валерия Георгиевича и всего тренерского штаба. Плюс — атмосфера в команде, — признался футболист.

По мнению Тугарева, в команде он начал прогрессировать. Он надеется, что он и дальше будет развиваться, радовать болельщиков.

24-летний Роман Тугарев был в составе молодежки «Локомотива» с 2017 по 2020 годы. Кроме «Ростова» он играл в аренде ФК «Казанка». В составе «Казанки» ему удалось забить первый хет-трик в истории клуба.

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