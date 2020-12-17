Полузащитник "Ростова" Роман Тугарев стал лучшим игроком матча с «Ахматом»

За футболиста проголосавли болельщики. Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Определен лучший игрок желто-синих в матче Российской премьер-лиги между клубами "Ростов" -"Ахмат", который прошел в минувшие выходные. В воскресенье, 13-декаюря, желто-синие обыграли соперников и смогли улучшить свое место в турнирной таблице Премьер-Лиге.

Эксперты и болельщики признали лучшим полузащитника Роман Тугарева, который выступает под номером 23. Игрок выходит на поле в составе донского клуба на правах аренды. Изначально он является футболистом московского "Локомотива".

Футболист выступает в составе клуба а правах аренды. Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

По итогам голосования болельщиков на официальном сайте ростовского клуба 22-летний полузащитник получил среднюю оценку 4,5. Таким образом, он обошел более опытных коллег - голкипера Сергея Песьякова, а также полузащитника Матиаса Норманна, защитника Хайтама Алеесами и Данила Сухомлинова.

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