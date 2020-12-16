Где купить сосну в Ростове-на-Дону 2020: цены и адреса

Продажа елок началась в Ростове
Фото: "КП" Архив
Где купить сосну в Ростове-на-Дону 2020: "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" расскажет, где ростовчане смогут приобрести ароматную новогоднюю красавицу.
Свою работу торговцы хвойными деревьями начали уже 10 декабря. Для продажи привезли и импортные ели, сосны и пихты. Они были доставлены из Бельгии и Франции. По городу открылись порядка 30 елочных базаров. Торговля ведется по следующим адресам:
ул. Волкова, 2;
ул. Волкова/пр. Космонавтов;
ул. Добровольского, 14;
ул. Добровольского, 20;
пр. Космонавтов, 6;
пр. Ленина, 125;
ул. Фурмановская, 150;
пр. Стачки, 23/48;
ул. М. Горького, 159;
пл. Ленина (северная сторона);
пр. Михаила Нагибина, 19;
ул. Таганрогская, 116;
пл. Карла Маркса (справа от памятника К. Марксу);
пр. 40-летия Победы, 89;
ул. Зорге, 39;
ул. Зорге - пр. Стачки;
пр. Коммунистический, 31;
пер. Халтуринский, 103;
пл. Рабочая, 1;
пр. Стачки - ул. Зорге;
пр. Коммунистический, 42;
пр. Коммунистический, 27;
ул. 2-я Краснодарская - Аллея Роз;
ул. 2-я Краснодарская, 159;
пр. Коммунистический, 20.
Также известна и стоимость новогодних хвойных деревьев:
Сосна в горшке - от 300 рублей.
Сосна - от 800 рублей.
Ель - от 1500 рублей.
Пихта - от 7000 рублей.
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