Где купить сосну в Ростове-на-Дону 2020: цены и адреса

Продажа елок началась в Ростове Фото: "КП" Архив

Где купить сосну в Ростове-на-Дону 2020: "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" расскажет, где ростовчане смогут приобрести ароматную новогоднюю красавицу.

Свою работу торговцы хвойными деревьями начали уже 10 декабря. Для продажи привезли и импортные ели, сосны и пихты. Они были доставлены из Бельгии и Франции. По городу открылись порядка 30 елочных базаров. Торговля ведется по следующим адресам:

ул. Волкова, 2;

ул. Волкова/пр. Космонавтов;

ул. Добровольского, 14;

ул. Добровольского, 20;

пр. Космонавтов, 6;

пр. Ленина, 125;

ул. Фурмановская, 150;

пр. Стачки, 23/48;

ул. М. Горького, 159;

пл. Ленина (северная сторона);

пр. Михаила Нагибина, 19;

ул. Таганрогская, 116;

пл. Карла Маркса (справа от памятника К. Марксу);

пр. 40-летия Победы, 89;

ул. Зорге, 39;

ул. Зорге - пр. Стачки;

пр. Коммунистический, 31;

пер. Халтуринский, 103;

пл. Рабочая, 1;

пр. Стачки - ул. Зорге;

пр. Коммунистический, 42;

пр. Коммунистический, 27;

ул. 2-я Краснодарская - Аллея Роз;

ул. 2-я Краснодарская, 159;

пр. Коммунистический, 20.

Также известна и стоимость новогодних хвойных деревьев:

Сосна в горшке - от 300 рублей.

Сосна - от 800 рублей.

Ель - от 1500 рублей.

Пихта - от 7000 рублей.

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