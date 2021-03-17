ФК "Ротор" - ФК "Ростов" 17 марта: что происходило после матча

В Волгограде "Ростов" обыграл "Ротор". Фото: ФК "Ростов"

В среду, 17 марта, в 18:00 в рамках чемпионата России ФК "Ростов" сыграл в гостях с ФК "Ротор". Команды встретились в Волгограде, спустя 17 лет. "Ростов" все-таки вышел на поле после скандального матча с "Химками". Хотя перед игрой Валерий Карпин заявил, что никакого бойкота и не планировалось, команда продолжала добросовестно и упорно тренироваться. Это и дало свой результат. В этот раз "Ростов" безоговорочно и "в сухую" обыграл "Ротор", забив в их ворота целых четыре мяча.

ХОД ИГРЫ:

Стоит отметить, что уже на второй минуте хозяева поля могли вырваться вперед, но ростовчане достойно отразили атаку. Чуть позже пенальти заработал Али Соу, но реализовать его он не смог. В конце тайма ростовчане постарались собраться.

- На 41-й минуте Хаджикадунич дважды бил по воротам внутри штрафной, после второй попытки мяч отскочил в ноги Гиговичу, который направил мяч точно в цель, - сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

На 58-й минуте Алмквист с углового перенаправил мяч в ворота. Еще один гол забил Соу, оказавшись один на один с вратарем. Финальным аккордом стал точный удар Саплинова, который он сделал в дополнительное время.

Гости одержали победу со счетом 0:4.

Но Валерий Карпин на брифинге игру подопечных жестоко раскритиковал. Первый тайм он и вовсе назвал худшим за год.

- По игре есть большие вопросы, особенно в первом тайме. Считаю, это худший тайм за последний год. Зато реализация появилась. Это то, чего не хватало. Сегодня забили три гола с угловых, в других не забивали. Не могу сказать, что сыграли лучше чем в тех матчах, в которых не выигрывали. Сегодня забили - разница только в этом. А по игре выглядели хуже чем в других встречах, - высказался Карпин.

Самым шокирующим заявлением тренера стало то, что первый гол и вовсе нельзя было засчитывать, так как мяч, похоже, прошел по руке Осипенко.

Тренер "Ротора" о поражении своей команды пока не высказался.

РЕАКЦИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ:

Болельщики, разумеется были рады победе любимой команды. Но многие посчитали, что это победу судьи "Ростову" подарили за прокол с "Химками".

- Поздравляю вас! Хорошая игра!

- Всех с победой, желто - синяя семья.

- Спасибо за победу, подняли настроение во втором тайме.

- Полоз стал подавать угловые, пошли банки.

- Дали нам поблажки за матч с "Химками"...

- Еще работать, работать и работать. Много помарок было в игре. А "Спартак" - это не "Ротор".

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