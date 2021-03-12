Счет в матче "Химки" - "Ростов" открыл игрок хозяев Резиуан Мирзов

Гол в ворота "Ростова" забил Резиуан Мирзов Фото: Википедия

Игрок команды "Химки" Резиуан Мирзов открыл счет в матче с "Ростовом". Первый гол был забит на 49-й минуте игры.

Пенальти в ворота "Ростова" был назначен судьей на 48-й минуте матча. Резиуан Мирзов бил по воротам, но мяч попал в защитника. Затем он же выиграл подбор с левого фланга и в дриблинге прошел в штрафную, но там получил по ноге от Романа Тугарева.

Пострадавший сам вызвался реализовать одиннадцатиметровый и это ему удалось на славу. Мирзов взял паузу во время разбега и спокойно разбросал мяч и вратаря по разным углам. Резиуан низом пробил в правый от себя угол, а Сергей Песьяков прыгнул в противоположный.

Таким образом, счет в матче стал 1:0 в пользу хозяев поля.

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