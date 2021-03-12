Матч "Химки" - "Ростов" 12 марта: онлайн трансляция встречи 22 тура РПЛ

Матч "Химки" - "Ростов" 12 марта. Фото: ФК "Ростов"

Уже сегодня, 12 марта, состоится матч ФК "Химки" - ФК "Ростов". Встреча состоится на стадионе в московской области. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Для "Ростова" это станет второй гостевой встречей после возобновления российского чемпионата по футболу. Донская команда накануне вылетела на самолете в Московскую область, откуда направилась в Химки. Сейчас обе команды прибывают на стадион и размещаются в раздевалках.

Накануне команда отправилась в Московскую область. Фото: ФК "Ростов"

ПРОГНОЗ

Стоит сказать, что большинство букмекеров отдают предпочтение "Ростову". "Желто-синие" надежно играют в обороне, стабильно контролируют мяч, создают моменты, но мало забивают. У отдельных игроков не хватает мастерства, поэтому страдает результативность.

"Химки" во второй части чемпионата показывают интересный футбол, но не могут играть стабильно. За последние пять встреч у них два поражения, две победы и одна ничья. Однако многие эксперты сходятся во мнении, что общий игровой уровень у команды из московской области ниже, чем у "Ростова".

Важно сказать, что ростовчане не испытывают проблем с составом. На поле выйдут те, кто не мог принять участие в прошлой встрече: в центре появится Норманн, а в защите Осипенко.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Интересно, что нынешний сезон стал третьим, когда «Ростов» и «Химки» выступают в РПЛ одновременно: до этого подмосковный клуб играл в высшем дивизионе только в начале 2000-х. У обоих команд равная статистика встреч между собой: по две победы и одна ничья. Последняя осенняя игра закончилась поражением дончан со счетом 0:2.

СУДЕЙСТВО

Матч рассудит бригада Сергея Лапочкина. Ассистентом судьи назначены Андрей Болотенков и Антон Кобзев. Резервный судья - Сергей Чебан. За VAR будет работать Иван Сиденков, AVAR - Александр Богданов. Инспектором матча станет Александр Гончар.

На сайте "КП"-Ростов будет идти текстовая трансляция матча. Не пропустите!

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