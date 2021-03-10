Команды встретятся 12 марта в 19:00. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

ФК «Химки» — ФК «Ростов» 12 марта 2021: прогноз на матч. Встреча 22 тура Российской Премьер-Лиги пройдет 12 марта начнется в 19:00 на стадионе «Арена Химки». Напомним, ФК «Ростов» на данный момент занимает седьмую строчку турнирной таблицы. За 21 матч команда заработала 34 очка. ФК «Химки» занял десятое место, набрав 29 баллов.

ДОСТОЙНЫЕ НИЧЬИ

В пяти играх «Ростов» потерпел два поражения и трижды сыграл вничью. При этом в последних двух матчах «желто-синие» провели достойную игру с лидерами РПЛ — «Зенитом» и «Сочи». В матче с питерцами ростовчане сразу начали атаковать и прессинговать соперников, в итоге задав темп игре. В конце первого тайма счет открыл нападающий «Ростова» Али Соу. Во второй половине лидерство удержать не удалось. После удаления Осипенко ростовчане остались вдесятером, а потом вообще забили себе автогол. Когда Кузяев еще раз пробил ворота «желто-синих», казалось, что «Ростов» сломались. Однако в итоге гостей снова выручил гамбийский футболист — Соу сравнял счет до 2:2.

6 марта "Сочи" и "Ростов" показали красивую игру. Фото: ФК "Ростов".

Матч с «Сочи» также закончился ничьей и оказался не менее ярким. Снова ростовчане первыми задали темп игре и почти весь матч владели мячом. Именно «желто-синие» показывали интересные комбинации и создавали красивые напряженные моменты. Сочинцы же из раза в раз выполняли забросы в штрафную. Ни одна из тактик не сработала, счет составил 0:0.

БЕЗ ЯРКИХ МОМЕНТОВ

«Химки» в последнее время играли с переменным успехом. Из пяти игр у них два поражения, две победы и одна ничья. Последняя игра с волгоградским «Ротором» оказалась довольно скучной. Так, большую часть первого тайма футболисты заботились только об обороне. Какое-то время обе команды не могли войти в штрафные соперника. Однако даже когда это происходило, игроки начинали ошибаться в передачах. Во второй половине «Химки» начали прессинговать волгоградцев. Даже когда «Ростов» поменял схемы, подмосковный клуб продолжил свою тактику.

"Химки" располагаются на десятом месте таблицы РПЛ, "Ростов" - на седьмом. Фото: ФК "Химки".

В конце игры и «Ротор», и «Химки» показали интересные моменты. Так, опасную передачу едва не выполнил Давиташвили, но ему препятствовал Филин. Под конец матча со штрафной пытался пробить Мирзов, но мяч пролетел мимо ворот. Счет составил 0:0.

ПРОГНОЗ

Букмекеры ставят на «Ростов». В конце концов «желто-синие» хорошо держались с более сильными соперниками. Тем не менее расслабляться дончанам не стоит. В последних пяти играх статистика у «Химок» лучше.

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