"Ростов" - "Сочи" 6 марта: что было после матча

"Ростов" - "Сочи" 6 марта. Фото: ФК "Ростов"

Вот и завершился главный матч 21-го тура российского чемпионата по футболу. На донском стадионе встречались принципиальные соперники - "Ростов" и "Сочи". Игра закончилась ничейным результатом и без голов. По истечению времени матча на табло - 0:0.

Стоит сказать, что встреча была жаркой, с большим количеством нарушений, травм и желтых карточек. В конце игры гости даже заработали удаление и остались в меньшинстве. К сожалению для ростовских болельщиков, хозяева поля так и не смогли забить гол, даже в численном преимуществе.

"Ростов" почти на протяжении всей игры больше владел мячом, старался придумывать интересные комбинации и играть в короткий пас. Гости, напротив, ограничивались забросами в штрафную в надежде, что головой сыграет главная звезда "Сочи" Антон Заболотный. Их стремления также не увенчались успехом.

Гигович часто проходил по флангу. Фото: ФК "Ростов"

Самый опасный момент у ворот сочинцев случился в самом начале матча. Соу пробил по воротам, но вратарь героически спал ворота. Гости ответили через несколько минут ударом в штангу. Кроме того, черноморцы все таки затолкали мяч в сетку, но судья поднял флажок, символизируя "вне игры".

Обе команды нанесли равное количество ударов в створ. "Ростов" пробил 5 угловых, 11 раз нарушил правила, заработал 2 предупреждения. "Сочи" в свою очередь пробил 6 угловых, 10 раз нарушил правила, получил сразу пять желтых карточек и одно удаление.

По итогам матча лучшим игроком встречи был признан полузащитник "Ростова" Данил Глебов. Он проделал огромный объем работы в центре: перехватывал мячи, уходил в защиту и подключался при атаке.

Данил Глебов - лучший игрок встречи. Фото: ФК "Ростов"

КОММЕНТАРИИ ТРЕНЕРА

По итогам матча высказался и наставник "желто-синих" Валерий Карпин. Тренер сообщил, что еще до игры пришлось вносить некоторые корректировки из-за качества поля. Неудивительно, ведь газон покрылся толстым слоем снега, что влияет на скорость и динамику игроков.

- Пришлось корректировать то, что тренировали всю неделю. Особенно сказывалось первые минут 20-30, потом поле стало лучше, - отметил Карпин.

Журналисты заметили, что в центре защиты играл Алесаами. Он выполнял роль Максима Осипенко, который получил "желтую" в игре против "Зенита" и не смог принять участие в матче. По словам Карпина, Алесаами справился с поставленными задачами. Интересно, что он ниже Осипенко на 7 сантиметров, что очень важно в защите.

- Правильно занимать позицию гораздо важнее. В следующем матче не примет участие Хаджикадунич, поэтому Алеесами может продолжить выступать, - пояснил тренер.

Наставник также сообщил, как идет процесс восстановление у Мамаева. По его словам, весь тренерский штаб надеется, что вскоре он вернется в команду.

Главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"

В следующем туре "Ростову" придется отправится в Москву, где они встретятся с "Химками".

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