Дорогое усиление: ФК «Ростов» купил двух шведов за несколько миллионов евро

21-летний шведский футболист Понтус Альмквист. Фото: ФК «Норчепинг»

Болельщики «Ростова» переживали, что клуб переживает не самые лучшие времена. Руководство стало продавать топовых игроков, а приобретений все не было. Наконец, появилась информация, что к команде присоединятся два игрока, которыми интересовались и пытались заполучить топовые европейские клубы.

В первую очередь состав «желто-синих» пополнил 21-летний полузащитник Понтус Альмквист. Футболист выступал за различные шведские клубы. В 2016-м году перешел в «Норчепинг». Альквист - игрок молодежной сборной своей родной страны.

По данным «Transfermarkt», покупка Альмквиста стала самым дорогим приобретением «Ростова» за всю историю клуба. За него отдали 3,75 миллиона евро.

В свою очередь Гигович обошелся «Ростову» в 1,75 миллиона евро. По данным западных спортивных СМИ, полузащитником интересовались топовые клубы, типа «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Контракты с обоими шведами клуб подписал на пять лет.

Напомним, вчера появилась информации о переходе Ионова в «Краснодар». Алексей играл за «Ростов» с 2017 года. В составе «желто-синих» он провел 87 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 10 голевых передач.

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