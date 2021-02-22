Полузащитник Георгий Махатадзе будет выступать за ФК "Ростов"

22-летний футболист Георгий Махатадзе. Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Состав ФК "Ростов" пополнил 22-летний футболист Георгий Махатадзе. Контракт с игроком подписали во время зимнего трансфертного окна до конца сезона.

- Договор с возможностью продления на 4,5 года, - сообщили в пресс-службе донского клуба.

Футболист участвовал в минувшем зимнем сборе клуба в Испании. Ему удалось забить гол в одном из контрольных матчей.

Полузащитник Георгий Махатадзе уроженец Ростова-на-Дону. Ранее он играл за "Локомотив", "Казанки", "Рубин" и "СКА-Хабаровск". Футболист известен тем, что является бронзовым призером чемпионата Европы U-17 в 2015-м году. Во время этого турнира он был капитаном сборной России. Ему удалось забить гол с центра поля, что позволило национальной молодежной команде выйти в 1/8 турнира.

ФК "Ростов" накануне вылетел из Кубка России после матча с "Ахматом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК "Ростов" - ФК "Ахмат" 21 февраля: прямая онлайн трансляция матча Кубка России

«Ростов» уже завоевал Кубок 2013/2014. Теперь клуб на пути к четвертьфиналу (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.