Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2021 17:11

Больше месяца жильцы многоэтажки в Ростове-на-Дону сидят без воды

По их словам, без ресурса людей оставили соседи
РЕПИНА Елена
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жильцы этого дома сидят без горячей воды больше месяца

Жильцы этого дома сидят без горячей воды больше месяца

В многоквартирном доме, расположенном на улице Горького, 134, нет горячей воды больше месяца - с 11 мая. По словам местных жителей, проживающих в «обезвоженной» квартире, все началось с планового отключения.

Казалось бы, обычное дело. Ежегодно теплосети проводят опрессовку в конце отопительного сезона. Но, когда процедура была закончена, и во всех домах в округе из кранов полилась горячая вода, в этом доме в центре донской столицы жители продолжают греть кастрюльки с водой.

- Горячей воды нет до сих пор. Конечно, это огромная проблема особенно сейчас, когда наступило лето, - говорят жильцы.

Как оказалось, такое здесь происходит ежегодно. Управляющая компания, да и сами жильцы, знают, откуда у проблемы «растут ноги». Понимают люди и как ее устранить.

Вот только сделать ничего не могут, вот уже который год.

- Труба теплосетей транзитом проходит через подвал соседнего дома, - рассказывают ростовчане, которые уже больше месяца сидят без удобств. - Она сильно изношена, постоянно какие-то протечки. Они говорят, чтобы мы заменили трубу за свой счет, но дело в том, что труба – собственность теплосетей. Есть даже определение Верховного суда, что расходы по содержанию данной транзитной трубы должна нести теплоснабжающая организация. В этот раз, видимо, опять случилась неполадка. А соседи не пускают нашего сантехника устранить неисправность.

По словам жителей, подвал со злополучной трубой заперт на замок, а вход во двор дома перекрывает забор. Там - своя коммунальная епархия.

Но и у жильцов, в подвале которых «заперта» спорная труба своя правда. Жительница одной из квартир рассказывает, что старая протекающая труба просто приводит к тому, что фундамент дома разрушается из-за влаги.

- Мы много раз просили соседей заменить трубу, ведь в любой момент дом может покоситься от постоянной сырости, но на это, как они уверяют, у них нет денег, - говорит собеседница. - Мы раньше часто шли им на встречу, но труба как текла, так и течет, подмывая фундамент нашего дома.

«КП-Ростов-на-Дону» запросила официальный комментарий и у городских теплосетей. Как только мы его получим, то ответ сразу же опубликуем на сайте.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- В данной ситуации имеет место бездействие поставщика коммунальной услуги. Все вопросы, связанные с недобросовестными соседями, не могут оправдывать поставщика, поскольку нарушаются условия договора с потерпевшей стороной. В данную ситуацию нужно привлечь жилищную инспекцию для оперативного воздействия на поставщика ресурса. Самому же поставщику следует в судебном порядке пресечь любое воспрепятствование его законной деятельности со стороны кого-либо, - прокомментировал ситуацию адвокат Ваган Бегларян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фильм «Соседи»: на съемках в Ростовской области Семчева угощали жареной барабулькой, а Сидихин угодил в сливную яму

Премьера стартует на телеканале «Россия-1» в субботу, 28 апреля (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ