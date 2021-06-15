Больше месяца жильцы многоэтажки в Ростове-на-Дону сидят без воды

Жильцы этого дома сидят без горячей воды больше месяца

В многоквартирном доме, расположенном на улице Горького, 134, нет горячей воды больше месяца - с 11 мая. По словам местных жителей, проживающих в «обезвоженной» квартире, все началось с планового отключения.

Казалось бы, обычное дело. Ежегодно теплосети проводят опрессовку в конце отопительного сезона. Но, когда процедура была закончена, и во всех домах в округе из кранов полилась горячая вода, в этом доме в центре донской столицы жители продолжают греть кастрюльки с водой.

- Горячей воды нет до сих пор. Конечно, это огромная проблема особенно сейчас, когда наступило лето, - говорят жильцы.

Как оказалось, такое здесь происходит ежегодно. Управляющая компания, да и сами жильцы, знают, откуда у проблемы «растут ноги». Понимают люди и как ее устранить.

Вот только сделать ничего не могут, вот уже который год.

- Труба теплосетей транзитом проходит через подвал соседнего дома, - рассказывают ростовчане, которые уже больше месяца сидят без удобств. - Она сильно изношена, постоянно какие-то протечки. Они говорят, чтобы мы заменили трубу за свой счет, но дело в том, что труба – собственность теплосетей. Есть даже определение Верховного суда, что расходы по содержанию данной транзитной трубы должна нести теплоснабжающая организация. В этот раз, видимо, опять случилась неполадка. А соседи не пускают нашего сантехника устранить неисправность.

По словам жителей, подвал со злополучной трубой заперт на замок, а вход во двор дома перекрывает забор. Там - своя коммунальная епархия.

Но и у жильцов, в подвале которых «заперта» спорная труба своя правда. Жительница одной из квартир рассказывает, что старая протекающая труба просто приводит к тому, что фундамент дома разрушается из-за влаги.

- Мы много раз просили соседей заменить трубу, ведь в любой момент дом может покоситься от постоянной сырости, но на это, как они уверяют, у них нет денег, - говорит собеседница. - Мы раньше часто шли им на встречу, но труба как текла, так и течет, подмывая фундамент нашего дома.

«КП-Ростов-на-Дону» запросила официальный комментарий и у городских теплосетей. Как только мы его получим, то ответ сразу же опубликуем на сайте.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- В данной ситуации имеет место бездействие поставщика коммунальной услуги. Все вопросы, связанные с недобросовестными соседями, не могут оправдывать поставщика, поскольку нарушаются условия договора с потерпевшей стороной. В данную ситуацию нужно привлечь жилищную инспекцию для оперативного воздействия на поставщика ресурса. Самому же поставщику следует в судебном порядке пресечь любое воспрепятствование его законной деятельности со стороны кого-либо, - прокомментировал ситуацию адвокат Ваган Бегларян.

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