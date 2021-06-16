Опять горим: карта самых неблагополучных районов Ростова по версии МЧС

"КП - Ростов-на-Дону" составила карту самых пожароопасных районов донской столицы.

За первые пять месяцев 2021 года, с января по май, в Ростове-на-Дону произошло больше пожаров, чем в любой из трех предыдущих годов — с 2018 по 2020. Такую статистику приводит пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области. В «КП — Ростов-на-Дону» изучили данные и составили карту самых неблагополучных в плане пожарной безопасности районов.

СТАЛО БОЛЬШЕ ПОЖАРОВ

Еще полугодие не завершилось, а в Ростове уже зафиксирован антирекорд. С января по конец мая этого года донская столица пережила больше пожаров, чем в любом году из трех предыдущих. В 2021 году в жилом секторе уже случилось 127 пожаров, тогда как в прошлом году их было только 90 (пандемийный год оказался спокойнее всех по количеству возгораний), в 2019 — 117, а в 2018 — 102 пожара.

С начала года больше всего пожаров произошло в Советском районе. Фото: Андрей АБРАМОВ

ТОП ОПАСНЫХ РАЙОНОВ

Пять огоньков на карте и звание лидера пожарного антирейтинга забирает Советский район — здесь зафиксировано 24 пожара с двумя погибшими и тремя пострадавшими. На втором месте Первомайский район — 22 пожара с двумя погибшими и двумя пострадавшими. Недалеко ушел Октябрьский район — 21 пожар, один человек погиб и один пострадал. Эти районы получили по четыре огонька. Три огонька за 19 пожаров досталось Ворошиловскому району: к сожалению, огонь здесь унес три человеческие жизни, и трех отправили в больницу.

Чем дальше — тем меньше пожаров в районе, и эту территорию можно считать более благополучной в плане возгораний - следующие территории заработали по два огонька. В Железнодорожном районе случилось 15 пожаров, в которых погибли три человека и один пострадал. 13 возгораний — в Пролетарском районе города: не стало двух человек и двое вынуждены были обратиться за медицинской помощью.

Неплохо занимать последние места в рейтинге пожарных и отметиться всего одним огоньком на нашей карте. В Ленинской районе — 7 пожаров, ни одного погибшего и четверо пострадали. Меньше всего пожаров зафиксировано в Кировском районе — 6 случаев, погиб один человек.

За последние четыре года меньше всего пожаров в Ростове случилось в пандемийный 2020-й, пока все сидели по домам. Фото: Андрей АБРАМОВ

А РАНЬШЕ НЕ ГОРЕЛИ?

Для сравнения, посмотрим статистику прошлых лет. В 2020 году пожарные чаще всего, 16 раз, выезжали в Октябрьский район, а реже — снова в Кировский (5 случаев). Также в Октябрьском районе погибло три человека, а в Ленинском — ни одного. Пострадавших больше всего оказалось в Железнодорожном районе — 3, нулевой показатель — в Кировском и Ворошиловском районах.

В 2019 году чаще всего горели Октябрьский, Первомайский и Железнодорожный район — по 17 пожаров, а меньше всего вызовов — в Кировском (10). В Ворошиловском районе тогда погибло четверо, а в других районах огонь унес жизнь как минимум одного ростовчанина. В том же Ворошиловском районе больше всего пострадавших — тоже четверо, при этом ни одного — в Кировском и Ленинском районах.

В 2018 году рекордное число пожаров — 22 — зафиксировали в Пролетарском районе, меньше всего снова в центре — 4 случая в Кировском районе. Также в центре не было ни одного погибшего, когда в Железнодорожном — не выжили в огне четверо. Больше всего пострадавших — пятеро - было в Советском районе.

В этом году больше всего жизней унесли пожары в Железнодорожном и Ворошиловском районах - по три человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ

Сейчас, во время летних каникул, резко вырос уровень опасности возгораний в городе.

Во-первых, до 17 октября в регионе действует особый противопожарный режим, когда трава от окурка может вспыхнуть как спичка. Самое актуальное для дончан — жарить шашлыки не на костре прямо на земле, а в печах и мангалах и только в безветренную погоду.

Во-вторых, спасатели обращают внимание взрослых на детскую безопасность: любознательность ребят может обратиться страшной бедой. Поэтому спички, зажигалки и свечи должны быть в недоступном месте. Другая напасть - тополиный пух, который сейчас летает по городу. Подожженный баловства ради он за считанные секунды выгорает на десятки метров, а пламя перекидывается на соседние объекты.

Также спасатели призывают дончан иметь на своих садовых участках первичные средства пожаротушения.

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