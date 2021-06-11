Прокуратура начала проверку по факту возгорания автобуса на Оганова

Прокуратура начала проверку по факту возгорания автобуса в Ростове Фото: "КП" Архив

После возгорания автобуса в Ростове-на-Дону прокуратура начала проверку.

Напомним, что инцидент произошел в пятницу, 11 июня, около семи часов утра на улице Оганова. По неизвестной причине загорелся автобус. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, они успели покинуть салон общественного транспорта до начала возгорания. Силами восьми пожарных огонь был потушен, теперь специалистам предстоит выяснить причину возгорания. Кроме того, пожар стал причиной возникновения большого затора.

- В связи с публикациями в СМИ о возгорании пассажирского автобуса № 10 прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере организации перевозки пассажиров, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области

Как только проверка окончится, будут приняты меры реагирования.

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