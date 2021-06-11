В Ростове сгорел автобус №10

В Ростове сгорел автобус Фото: Соцсети

В донской столице загорелся один из автобусов.

Инцидент произошел в пятницу, 11 июня, около семи часов утра на улице Оганова в районе дома №24. По словам очевидцев, прямо на проезжей части вспыхнул автобус №10. Свидетели произошедшего, почувствовав запах дыма, вызвали к месту происшествия пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено все транспортное средство. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, так как пассажиры успели покинуть салон до возгорания. Потушить пожар удалось в 07:19.

- К тушению пожара привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Предварительно, водитель выехал на встречную полосу движения.