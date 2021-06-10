ГИБДД: «Аварию на Менжинского в Ростове мог спровоцировать автобус»

За рулем общественного транспорта находился 43-летний мужчина Фото: Сергей ГАПОН

Информацию по утренней аварии в Ростове с автобусом и грузовиком прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД. В ведомстве уточнили, что столкновение мог спровоцировать автобус, а не большегруз.

- Все произошло около 7.50 на Менжинского, в районе дома 2 «Л». По предварительным данным, автобус №94, направляясь к площади Курчатова, выехал на полосу встречного движения. Там машина лоб в лоб встретилась с самосвалом «КамАЗ», - пояснили в ГИБДД.

Машины получили механические повреждения. Известно, что за рулем общественного транспорта находился 43-летний мужчина с водительским стажем в 26 лет.