ГИБДД: «Аварию на Менжинского в Ростове мог спровоцировать автобус»

За рулем общественного транспорта находился 43-летний мужчина
Фото: Сергей ГАПОН
Информацию по утренней аварии в Ростове с автобусом и грузовиком прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД. В ведомстве уточнили, что столкновение мог спровоцировать автобус, а не большегруз.
- Все произошло около 7.50 на Менжинского, в районе дома 2 «Л». По предварительным данным, автобус №94, направляясь к площади Курчатова, выехал на полосу встречного движения. Там машина лоб в лоб встретилась с самосвалом «КамАЗ», - пояснили в ГИБДД.
Машины получили механические повреждения. Известно, что за рулем общественного транспорта находился 43-летний мужчина с водительским стажем в 26 лет.