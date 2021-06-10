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Происшествия10 июня 2021 14:09

В Ростове на Менжинского столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

В аварию попал маршрут №94
Ангелина СКИБА
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ДТП произошло утром 10 июня

ДТП произошло утром 10 июня

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 10 июня, в Ростове-на-Дону на Менжинского, 2л столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В аварии пострадали два человека, с травмами и ссадинами их увезли в БСМП. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

ДТП произошло утром. В аварию попал маршрут №94. По предварительным данным, водитель большегруза во время обгона задел автобус по касательной. Сейчас с произошедшим должны разбираться автоинспекторы, пока официального комментария от ГИБДД не поступало.

Накануне на трассе «Ростов - Таганрог» в дорожном ЧП пострадали четверо девочек и 39-летняя женщина. Их машина потеряла управление