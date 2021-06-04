Четверо девочек и женщина пострадали в ДТП на трассе «Ростов - Таганрог»

С места происшествия пострадавших увезли в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четверо девочек 15 и 16 лет, а также 39-летняя женщина пострадали сегодня, 4 июня, в серьезном ДТП на трассе «Ростов - Таганрог». С места происшествия детей и женщину увезли в больницу, сейчас их осматривают медики. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, несчастный случай произошел еще утром, около 9 часов. Водитель и юные пассажирки Kia Rio ехали из Чалтыря в направлении Самбекских высот. По предварительным данным, машина потеряла управление при повороте на АЗС, она налетела на барьерное ограждение и зацепила информационный щит.

Сейчас правоохранители еще выясняют все детали, возможные причины и обстоятельства ЧП. Несколько дней назад после столкновения машин под Ростовом погибла семья из трех человек. По предварительным данным, аварию спровоцировал Ford