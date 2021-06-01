ГИБДД: «В аварии под Ростовом погибла семья из трех человек»

В иномарке пострадала одна пассажирка Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 1 июня, в ДТП под Ростовом погибла семья из трех человек: пожилые отец и мать, а также их 52-летний сын. Он находился за рулем. Есть также еще одна пострадавшая - 43-летняя женщина. Уточненные данные по утренней трагедии только что озвучили в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве пояснили, что старшему мужчине в отечественной легковушке был 71 год, а женщине - 69 лет. Раненная пассажирка находилась в другом авто.

По предварительным данным, смертельную аварию спровоцировал Ford. Иномарка вылетела на встречную полосу, и столкнулась с автомобилем Lada Granta. В итоге в легковушке все погибли. Прибывшие на место ЧП медики ничего сделать не смогли.

О том, что с действительности могло стать причиной аварий, пока не говорят - автоинспекторы еще ведут расследование.

Стоит отметить, что сегодня утром область накрыли дожди, из-за этого было достаточно опасно на дорогах. Кроме этой аварии, несчастный случай с пострадавшими произошел в Шахтах