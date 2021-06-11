В Ростове на Оганова из-за сгоревшего автобуса образовался крупный затор

Осложняет дорожную ситуацию уже привычное скопление транспорта на Особенной Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на Оганова из-за вспыхнувшего автобуса начала собираться крупная пробка. Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс. Карты».

Машины почти не двигаются в обоих направлениях. В сторону центра затор растянулся уже почти от 5-ой Залповой до Оганова, 24, там и произошло утреннее ЧП. По направлению к Суворовскому сложно проехать от «Военторга» до Субботней. Общая длина пробки составляет уже почти 3 км.

Осложняет дорожную ситуацию уже привычное скопление транспорта на Особенной. Там сейчас сложно проехать по участку от 5-ой Ювелирной до Кипучего.