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Общество11 июня 2021 9:38

В Ростове на Оганова из-за сгоревшего автобуса образовался крупный затор

Машины стоят как в сторону центра, так и по направлению к Суворовскому
Ангелина СКИБА
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Осложняет дорожную ситуацию уже привычное скопление транспорта на Особенной

Осложняет дорожную ситуацию уже привычное скопление транспорта на Особенной

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на Оганова из-за вспыхнувшего автобуса начала собираться крупная пробка. Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс. Карты».

Машины почти не двигаются в обоих направлениях. В сторону центра затор растянулся уже почти от 5-ой Залповой до Оганова, 24, там и произошло утреннее ЧП. По направлению к Суворовскому сложно проехать от «Военторга» до Субботней. Общая длина пробки составляет уже почти 3 км.

Осложняет дорожную ситуацию уже привычное скопление транспорта на Особенной. Там сейчас сложно проехать по участку от 5-ой Ювелирной до Кипучего.