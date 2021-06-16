Не только ЖКХ: как изменилась цена донского борща после резкого подорожания овощей

За месяц кастрюля борща подорожала.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области в мае выросли цены на овощи. Так, свекла подорожала на 13 рублей, морковь — на 8 и картофель — на 6 рублей. «КП - Ростов-на-Дону» рассказывает, как изменилась стоимость борща — самого популярного блюда из этих продуктов.
Мы использовали стандартный рецепт борща — из говядины и со свежими помидорами. Чтобы определить стоимость одной кастрюли, используем данные Ростовстата о средних ценах за май.
Итак, считаем:
Полтора килограмма говядины — 554 рубля;
Две луковицы — 9 рублей;
Три моркови — 23 рубля;
Три картофелины — 27 рублей;
Полкилограмма капусты — 13 рублей;
Три помидора — 59 рублей
Общая стоимость блюда составляет 672 рубля. При этом в апреле борщ с таким же набором продуктов и весом был дешевле на 16 рублей.
В мае прошлого года стоимость кастрюли борща составляла 637 рублей. Подорожание, таким образом, составило 35 рублей.
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