Причину резкого подорожания овощей в Ростове объяснили власти

В Ростове подорожали морковь и свекла. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ростове-на-Дону резко подорожали овощи. Повышение цен на морковь и свеклу выявили в управлении торговли и бытового обслуживания города.

16 июня сотрудники администрации проверили наличие и стоимость свеклы и моркови в магазинах и на рынках. По данным управления, на прилавках этих овощей достаточно. А вот разброс цен на товары оказался следующим:

- в сетевых магазинах морковь стоит от 65,89 до 79,99 руб., свекла — от 149,90

до 159,49;

- на Центральном рынке цена моркови и свеклы — 100 руб.;

- на Нахичеванском базаре стоимость моркови — 100 руб., свеклы — от 70 до 120 руб.;

- на ярмарке возле старого аэропорта морковь можно купить за 95 руб., свеклу — за 85 руб.

Опрошенные «КП - Ростов-на-Дону» фермеры говорят, что проблема возникла из-за холодной весны. По их словам, в этом году новый урожай созревает позже.

В управлении торговли считают, что подорожание может были связано с несколькими факторами.

— Главный фактор — прогнозирование. Фермеры – такие же предприниматели, которые прогнозируют результаты своей работы в конце года. Уже сообщалось, что ожидается рост цен на горюче-смазочные материалы, повышаются тарифы ЖКХ. Соответственно, люди поднимают цены на продукцию, — прокомментировал начальник управления Константин Тихонов.

Тем не менее в ведомстве ожидают, что морковь и свекла начнут дешеветь. В управлении предполагают, что снижение стоимости будет происходить по мере поступления нового урожая на прилавки.

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