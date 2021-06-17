В Ростове ищут водителя, сбившего двух девушек в центре города

Все произошло на пешеходном переходе рядом с пересечением Театрального проспекта и Пушкинской улицы. Фото: архив "КП".

В Ростове-на-Дону полиция ищет водителя, который сбил в центре города двух девушек. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Театральном проспекте. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.

В ОЖИВЛЕННОМ МЕСТЕ

По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2109, сбил двух девушек - 16 и 17 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло на проспекте Театральном, у строения № 46, - это рядом с пересечением проспекта и улицы Пушкинской. Здесь не так просто переходить дорогу - много машин, много пешеходов: и тем, и другим нужно во все глаза следить, проезжая или проходя это место.

Сбив подростков, водитель не остался, чтобы вызвать пострадавшим "скорую" и дождаться приезда полиции. Он предпочел с места аварии скрыться. В результате ЧП девушки получили травмы, прибывшие на место медики направили их в лечебное учреждение.

ВОДИТЕЛЯ УЖЕ ИЩУТ

Сейчас полиция занята оперативно-розыскными мероприятиями для установления личности и задержания водителя. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В региональной госавтоинспекции напоминают водителям снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, и предельно внимательно управлять транспортным средством. Если водитель собьет на дороге пешехода, нанеся тому тяжкий вред здоровью, и скроется с места происшествия, максимальное наказание, которое следует за это правонарушение, - лишение свободы на срок до 7 лет согласно части 2 статьи 264 Уголовного Кодекса РФ.

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